Через що можуть припинити пенсію по інвалідності?

Одна з головних причин втрати пенсії по інвалідності через непроходження обов'язкового переогляду. Якщо інвалідність встановлена на певний строк, після його завершення необхідно повторно підтвердити свій статус. У разі пропуску комісії без поважних причин Пенсійний фонд може зупинити виплати.

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Також пенсію можуть скасувати після переогляду, якщо медики дійдуть висновку, що стан здоров'я людини покращився настільки, що підстав для подальшого встановлення інвалідності більше немає.

Водночас громадяни, які досягли пенсійного віку, зазвичай не зобов'язані проходити повторні огляди.

Коли причиною стають документи?

Пенсійний фонд має право перевіряти документи, на підставі яких була призначена пенсія. Якщо з'ясується, що в них містяться помилки, недостовірні дані або неповна інформація, виплати можуть переглянути або припинити.

Саме тому під час оформлення пенсії важливо подавати лише достовірні документи та своєчасно повідомляти про зміни, які можуть вплинути на право отримувати виплати.

Чому важливий страховий стаж?

Для призначення пенсії по інвалідності недостатньо лише медичного висновку. Також необхідно мати страховий стаж, тривалість якого залежить від віку людини та групи інвалідності.

Якщо під час перевірки виявиться, що стажу недостатньо або його раніше розрахували неправильно, Пенсійний фонд може переглянути розмір виплат. У деяких випадках це може стати підставою для їх припинення.

Що робити, якщо пенсію припинили?

Якщо людина вважає рішення Пенсійного фонду помилковим щодо припинення виплати пенсії, вона може його оскаржити. Спочатку варто звернутися до вищого органу ПФУ із заявою про перегляд справи. Якщо це не допоможе, відстояти свої права можна у суді.