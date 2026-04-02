Зарплаты делят на части: как кризис в России толкает экономику Приднестровья к пределу
- Приднестровье сталкивается с серьезными экономическими проблемами из-за зависимости от российского газа.
- Регион испытывает финансовые трудности, что приводит к задержкам зарплат и снижению внешнеэкономической активности, в то же время Россия не может финансово поддерживать регион из-за собственных экономических проблем.
Экономика Приднестровья зависит от Кремля и российских поставок газа. Сейчас, на фоне экономических проблем в Москве, подобная ситуация складывается и в Приднестровском регионе. Так, бюджетники получают зарплаты с задержками, а выплаты делят на части.
Что известно об экономике Приднестровья?
О том, насколько регион зависит от России, говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.
Приднестровский регион, который считают оккупированной территорией России, на фоне энергетической и геополитической нестабильности сталкивается с экономическими проблемами.
В бюджетно-налоговой концепции на 2027 – 2029 годы экспорт региона сократился почти на 60%, импорт – на 24,5%. В то же время власти признают, что страна фактически находится в режиме чрезвычайного положения в экономике.
Заметьте! Основным фактором кризиса в экономике региона является прекращение поставок российского газа с 1 января 2025 года. Ресурс транспортировали фактически бесплатно через Украину.
Как отмечает разведка, в результате ограниченных поставок газа:
- промышленное производство упало на 27,3%;
- внешняя торговля – на 28,5%;
- ВВП сократился почти на 18%.
Хотя в начале 2026 года производство частично восстановили, его уровень на 20% ниже показателей в 2024 году. Однако несмотря на относительно положительную динамику, внешнеэкономическая активность снижается.
Последствия ситуации ощутимы в частности для общества. Власть задерживает зарплаты для бюджетников, делит выплаты на части. Например, вторую часть зарплаты за февраль работники получили в конце марта.
Ситуация демонстрирует максимально критическую зависимость региона от российских энергоресурсов и ограниченность его экономической модели в условиях изоляции и непризнанного статуса,
– говорится в сообщении.
В разведке добавляют, что из-за проблем в российской экономике, Кремль не может финансово "выручать" Приднестровье.
Что нужно знать о Приднестровье?
Россия оккупировала Приднестровский регион (территория Молдовы) в начале 90-х, пишет Суспільне.
Приднестровский конфликт – это, можно сказать теперь, один из первых случаев испытания гибридных технологий, которые используют в Кремле, и сейчас в том числе, против различных государств постсоветского пространства,
– объясняет Евгений Магда, директор Института мировой политики.
В частности известно, что сейчас конфликт заморожен, а для Москвы территория является плацдармом, что страна использует даже в современной российско-украинской войне. Например, в мае 2022 года распространялись новости, что Россия может начать наступление на Одесскую область именно с территории Приднестровья.
Приднестровье используется РФ как классический плацдарм для гибридной агрессии. То есть, когда-то было сравнение с тем, что делала Россия на территории Украинского Донбасса, оккупированной части, с тем, что было на территории Приднестровья. Де-факто, угроза есть всегда, но стоит взвесить те силы, которые имеются в пределах Приднестровья,
– добавляет Михаил Шабанов, политолог.
В то же время чтобы Молдова сохранила независимость и не пострадала от дальнейшего российского влияния с оккупированной территории, власти страны должны принять жестокие меры. Об этом говорил Михаил Подоляк. Политик отмечал, что нынешний либерализм Молдовы к самопровозглашенной власти в Приднестровье (под российским контролем) опасен для будущего всей страны.
Что известно об экономике России?
Сейчас с обострением ситуации на Ближнем Востоке, у Кремля есть возможность заработать на ресурсах нефти. После ограничения Ормузского пролива страны ищут пути для обеспечения собственных государств.
Помогает в этом и ослабление санкций США против России. В частности известно, что администрация Трампа продлила на 1 год лицензию для транспортировки российских нефтепродуктов в Китай через Казахстан.
В частности известно, что только в период с 1 по 15 марта ежедневно Россия получала около 513 миллионов евро от экспорта нефти, газа и угля.