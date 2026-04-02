Что известно об экономике Приднестровья?

О том, насколько регион зависит от России, говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

Смотрите также Доллары "под подушкой" или гривна в банке – как украинцам советуют хранить деньги в апреле

Приднестровский регион, который считают оккупированной территорией России, на фоне энергетической и геополитической нестабильности сталкивается с экономическими проблемами.

В бюджетно-налоговой концепции на 2027 – 2029 годы экспорт региона сократился почти на 60%, импорт – на 24,5%. В то же время власти признают, что страна фактически находится в режиме чрезвычайного положения в экономике.

Заметьте! Основным фактором кризиса в экономике региона является прекращение поставок российского газа с 1 января 2025 года. Ресурс транспортировали фактически бесплатно через Украину.

Как отмечает разведка, в результате ограниченных поставок газа:

промышленное производство упало на 27,3%;

внешняя торговля – на 28,5%;

ВВП сократился почти на 18%.

Хотя в начале 2026 года производство частично восстановили, его уровень на 20% ниже показателей в 2024 году. Однако несмотря на относительно положительную динамику, внешнеэкономическая активность снижается.

Последствия ситуации ощутимы в частности для общества. Власть задерживает зарплаты для бюджетников, делит выплаты на части. Например, вторую часть зарплаты за февраль работники получили в конце марта.

Ситуация демонстрирует максимально критическую зависимость региона от российских энергоресурсов и ограниченность его экономической модели в условиях изоляции и непризнанного статуса,

– говорится в сообщении.

В разведке добавляют, что из-за проблем в российской экономике, Кремль не может финансово "выручать" Приднестровье.

Что нужно знать о Приднестровье?

Россия оккупировала Приднестровский регион (территория Молдовы) в начале 90-х, пишет Суспільне.

Приднестровский конфликт – это, можно сказать теперь, один из первых случаев испытания гибридных технологий, которые используют в Кремле, и сейчас в том числе, против различных государств постсоветского пространства,

– объясняет Евгений Магда, директор Института мировой политики.

В частности известно, что сейчас конфликт заморожен, а для Москвы территория является плацдармом, что страна использует даже в современной российско-украинской войне. Например, в мае 2022 года распространялись новости, что Россия может начать наступление на Одесскую область именно с территории Приднестровья.

Приднестровье используется РФ как классический плацдарм для гибридной агрессии. То есть, когда-то было сравнение с тем, что делала Россия на территории Украинского Донбасса, оккупированной части, с тем, что было на территории Приднестровья. Де-факто, угроза есть всегда, но стоит взвесить те силы, которые имеются в пределах Приднестровья,

– добавляет Михаил Шабанов, политолог.

В то же время чтобы Молдова сохранила независимость и не пострадала от дальнейшего российского влияния с оккупированной территории, власти страны должны принять жестокие меры. Об этом говорил Михаил Подоляк. Политик отмечал, что нынешний либерализм Молдовы к самопровозглашенной власти в Приднестровье (под российским контролем) опасен для будущего всей страны.

Что известно об экономике России?