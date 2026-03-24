Сколько принесут номера в бюджет?

Правительственная комиссия уже положительно оценила законопроект по продаже государственных номеров для авто. Более того, идею даже поддержал диктатор Владимир Путин, пишет The Moscow Times.

Смотрите также Может значительно превысить прогнозы: России предсказывают "страшный" дефицит бюджета

Законопроект предусматривает, что стоимость "красивого" номерного знака будет определяться комбинацией букв и цифр.

Владельцы автомобилей смогут самостоятельно выбирать номер при регистрации транспорта через портал "Госуслуги".

На портале водителям предложат перечень доступных номерных знаков, которые можно будет приобрести за дополнительную плату.

В законопроекте отмечается, что он поможет с "серой зоны" рынок "красивых" номеров в России, которые перепродают за большие деньги.

Некоторые предложения на этом рынке достигают огромных сумм: самый дорогой номер в России выставляли на продажу за 2,1 миллиарда рублей,

– пишет издание.

Важно! По предварительным подсчетам депутатов, эта инициатива может ежегодно приносить в федеральный бюджет около 25 миллиардов рублей.

Зачем России продавать "красивые номера"?

Такая необычная инициатива появилась из-за ухудшения экономических показателей в России. За первые два месяца дефицит федерального бюджета почти достиг показателей, заложенных на весь 2026 год. Например, в январе он составлял 1,7 триллиона рублей.

Российский Минфин запланировал дефицит на год в размере 3,8 триллиона рублей. Но уже сейчас эксперты Института экономической политики имени Гайдара прогнозируют, что он может вдвое превысить заложенные министерством цифры.

Подсчеты показывают, что доходы в 2026 году могут быть на 3 триллиона рублей меньше, чем планировалось (40,2 триллиона);

А вот расходы, наоборот, превысят план примерно на 1 триллион рублей.

Не поможет даже повышение ставки НДС, которое российское правительство ввело с надеждой собрать больше денег в бюджет.

Планы Минфина собрать 17,5 триллиона рублей НДС после повышения ставки до 22% находятся под влиянием определенного замедления экономической динамики,

– отмечают эксперты Института.

Заметьте! Дело в том, что после повышения налогов малый бизнес в России поспешно уходит "в тень", чтобы сократить расходы. Из-за этого бюджет рискует потерять еще 500 миллиардов НДС и до 200 миллиардов рублей налога на прибыль.

Как в России урезают бюджеты?