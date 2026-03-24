Сколько принесут номера в бюджет?
Правительственная комиссия уже положительно оценила законопроект по продаже государственных номеров для авто. Более того, идею даже поддержал диктатор Владимир Путин, пишет The Moscow Times.
Законопроект предусматривает, что стоимость "красивого" номерного знака будет определяться комбинацией букв и цифр.
- Владельцы автомобилей смогут самостоятельно выбирать номер при регистрации транспорта через портал "Госуслуги".
- На портале водителям предложат перечень доступных номерных знаков, которые можно будет приобрести за дополнительную плату.
В законопроекте отмечается, что он поможет с "серой зоны" рынок "красивых" номеров в России, которые перепродают за большие деньги.
Некоторые предложения на этом рынке достигают огромных сумм: самый дорогой номер в России выставляли на продажу за 2,1 миллиарда рублей,
– пишет издание.
Важно! По предварительным подсчетам депутатов, эта инициатива может ежегодно приносить в федеральный бюджет около 25 миллиардов рублей.
Зачем России продавать "красивые номера"?
Такая необычная инициатива появилась из-за ухудшения экономических показателей в России. За первые два месяца дефицит федерального бюджета почти достиг показателей, заложенных на весь 2026 год. Например, в январе он составлял 1,7 триллиона рублей.
Российский Минфин запланировал дефицит на год в размере 3,8 триллиона рублей. Но уже сейчас эксперты Института экономической политики имени Гайдара прогнозируют, что он может вдвое превысить заложенные министерством цифры.
Подсчеты показывают, что доходы в 2026 году могут быть на 3 триллиона рублей меньше, чем планировалось (40,2 триллиона);
А вот расходы, наоборот, превысят план примерно на 1 триллион рублей.
Не поможет даже повышение ставки НДС, которое российское правительство ввело с надеждой собрать больше денег в бюджет.
Планы Минфина собрать 17,5 триллиона рублей НДС после повышения ставки до 22% находятся под влиянием определенного замедления экономической динамики,
– отмечают эксперты Института.
Заметьте! Дело в том, что после повышения налогов малый бизнес в России поспешно уходит "в тень", чтобы сократить расходы. Из-за этого бюджет рискует потерять еще 500 миллиардов НДС и до 200 миллиардов рублей налога на прибыль.
Как в России урезают бюджеты?
Российское правительство рассматривает возможность урезать до 10% всех расходов, которые считает "несущественными" в бюджете на этот год. Министерство финансов уже обратилось в ведомства, отвечающие за распределение средств, с требованием пересмотреть свои расходы. Сейчас чиновники фактически определяют, какие именно статьи можно сократить.
Финансовые трудности продолжают давить на регионы России. На этом фоне местные власти начали активно экономить, в частности за счет системы здравоохранения. В 2026 году решение о сокращении расходов в этой сфере приняли почти четверть регионов - 19 из 82. В целом ожидается, что на медицине удастся сэкономить около 107 миллиардов рублей.
Бюджетные проблемы уже ощутимы и в Москве. Там планируют сократить примерно 15% государственных служащих. Официально это объясняют замедлением роста доходов городского бюджета.