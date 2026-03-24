Скльик принесуть номери у бюджет?

Урядова комісія вже позитивно оцінила законопроєкт з продажу державних номерів для авто. Ба більше, ідею навіть підтримав диктатор Володимир Путін, пише The Moscow Times.

Законопроєкт передбачає, що вартість "красивого" номерного знака визначатиметься комбінацією літер і цифр.

Власники автомобілів зможуть самостійно обирати номер під час реєстрації транспорту через портал "Госуслуги".

На порталі водіям запропонують перелік доступних номерних знаків, які можна буде придбати за додаткову плату.

У законопроєкті зазначається, що він допоможе з "сірої зони" ринок "красивих" номерів у Росії, які перепродують за великі гроші.

Деякі пропозиції на цьому ринку сягають величезних сум: найдорожчий номер у Росії виставляли на продаж за 2,1 мільярда рублів,

– пише видання.

Важливо! За попередніми підрахунками депутатів, ця ініціатива може щороку приносити до федерального бюджету близько 25 мільярдів рублів.

Навіщо Росії продавати "красиві номери"?

Така незвична ініціатива з'явилася через погіршення економічних показників у Росії. За перші два місяці дефіцит федерального бюджету майже досяг показників, закладених на увесь 2026 рік. Наприклад, у січні він становив 1,7 трильйона рублів.

Російський Мінфін запланував дефіцит на рік у розмірі 3,8 трильйона рублів. Але вже зараз експерти Інституту економічної політики імені Гайдара прогнозують, що він може вдвічі перевищити закладені міністерством цифри.

Підрахунки показують, що доходи у 2026 році можуть бути на 3 трильйони рублів меншими, ніж планувалося (40,2 трильйона);

А от витрати, навпаки, перевищать план приблизно на 1 трильйон рублів.

Не допоможе навіть підвищення ставки ПДВ, яке російський уряд запровадив з надією зібрати більше грошей до бюджету.

Плани Мінфіну зібрати 17,5 трильйона рублів ПДВ після підвищення ставки до 22% перебувають під впливом певного уповільнення економічної динаміки,

– зазначають експерти Інституту.

Зауважте! Річ у тім, що після підвищення податків малий бізнес у Росії поспішно йде "у тінь", аби скоротити витрати. Через це бюджет ризикує втратити ще 500 мільярдів ПДВ та до 200 мільярдів рублів податку на прибуток.

Як у Росії урізають бюджети?