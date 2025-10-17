Поставки газа в непризнанное Приднестровье возобновятся. Об этом заявил глава крупнейшей энергетической компании.

Что происходит в Приднестровье?

Это поможет избежать повторения кризиса, которая прошлой зимой оставила этот регион без тепла и электроэнергии, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

С 17 октября полномасштабные поставки природного газа в регион Приднестровья возобновятся в соответствии с контрактными объемами, необходимых для обеспечения потребностей всех потребителей,

– сообщил исполняющий обязанности председателя правления Moldovagaz Вадим Чебан.

Это позволит:

возобновить поставки горячей воды; начать подготовку к зимнему отопительному сезону.

Приднестровье в этом месяце было вынуждено ограничить потребление газа после того, как трудности с оплатой привели к сокращению ежедневных поставок газа с 3,1 миллиона до 1,2 миллиона кубометров. Вице-премьер Молдовы Роман Рошка предупредил, что регион находится на грани исчерпания запасов газа, и предложил помощь для преодоления дефицита.

Заметьте! Однако, по его словам, власти так называемого Приднестровья не обратились с официальным запросом о помощи.

В течение двух недель прошлого января 350 тысяч жителей Приднестровья испытывали длительные отключения электроэнергии и недостатка тепла. Это произошло после того, как Украина отказалась продлевать соглашение, которое позволяло транзит российского газа через ее территорию.

Регион обеспечил себя поставками газа через венгерскую компанию MET, а оплату осуществила компания из Дубая, что действовавшая от имени России.

Обратите внимание! Поставки контролирует Moldovagaz, когда газ поступает на молдавскую границу.

Получало ли Приднестровье газ от Европы?

11 февраля текущего года Приднестровье впервые приобрело европейский газ. Об этом пишет NewsMaker.

Газ поставили 12 февраля. Непризнанный регион получил 3 миллиона кубометров газа.

Интересно! Газ приобрели на румынской бирже.

Что еще известно о поставках газа в непризнанную республику?