Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер", тайно пользовался услугами американских банков JPMorgan и HSBC для осуществления платежей для своих компаний в Африке.

Как американские банки обрабатывать платежи "Вагнера"

Слитые документы указывают на то, что в 2017 году суданская компания, подконтрольная Пригожину, приобрела промышленное оборудование в Китае, используя крупные западные банки, сообщает Financial Times.

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В то же время нет доказательств, что эти банки были осведомлены о том, что обрабатывали транзакции, связанные со структурами, подконтрольными "Вагнеру".

Интересно! Банк HSBC отказался комментировать конкретные транзакции в Судане, но отметил, что "глубоко предан борьбе с финансовыми преступлениями и защите целостности мировой финансовой системы".

Как осуществлялись транзакции через банки

Слитые документы раскрывают, как Евгений Пригожин смог создать транснациональную криминальную империю в сфере природных ресурсов, частично используя западные платежные системы:

Один из счетов-фактур свидетельствует о том, что в августе 2017 года суданская горнодобывающая компания Meroe Gold, которая выполняла роль прикрытия для "Вагнера", осуществила платеж с местного банковского счета через JPMorgan Chase, выступая в роли посредника, в адрес поставщика в Китае.

Другой счет-фактура того же года подтверждает, что Meroe Gold оплатил дизельные генераторы и запасные части китайской компании через банк Hang Seng, принадлежащий HSBC Group.

Обратите внимание! На момент осуществления платежей компания Meroe Gold не подпадала под санкции США, хотя Евгений Пригожин находился под санкциями с 2016 года. В 2018 году Meroe Gold была внесена в санкционный список США из-за того, что, как указывалось, она "контролировалась Пригожиным" и оказывала ему помощь в "эксплуатации природных ресурсов Судана для собственной выгоды".