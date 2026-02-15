Укр Рус
Экономика Новости экономики Более миллиона за месяц: Нафтогаз рассказал о счетах украинцев в приложении "Куб"
15 февраля, 13:57
Более миллиона за месяц: Нафтогаз рассказал о счетах украинцев в приложении "Куб"

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Более 1 миллиона украинцев подключили свои лицевые счета в мобильном приложении "Куб" от Нафтогаза через месяц после его запуска.
  • Приложение "Куб" позволяет управлять газовыми услугами, передавать показания счетчика, платить за газ, и пользоваться другими дополнительными функциями.

В Нафтогазе делают ставку на цифровизацию. Новое мобильное приложение "Куб" получило высокий запрос от населения всего через месяц после своего запуска.

Сколько украинцев воспользовались "Кубом"?

За это время более 1 миллиона украинцев подключили свои лицевые счета в этом приложении, сообщила компания.

В Нафтогазе добавили, что такой результат свидетельствует о том, что люди нуждаются в доступных и удобных в пользовании цифровых инструментов.

Мы последовательно развиваем клиентские сервисы и диджитализируем процессы, чтобы сделать взаимодействие с компанией максимально понятным и комфортным, 
– отметил председатель правления компании Сергей Корецкий.

Поэтому Нафтогаз продолжит воплощать в жизнь цифровые нововведения. Сейчас, по словам Корецкого, планируется обновление и расширение функционала "Куба". Это, мол, позволит потребителям еще проще управлять своими коммунальными услугами.

Как работает приложение "Куб"?

Напомним, новое мобильное приложение "Куб" Нафтогаз представил в начале января 2026 года. Оно дает возможность, пользоваться не одной, а всеми газовыми услугами в одном месте.

Теперь не нужно изобретать отдельные пути, чтобы заплатить за газ и его доставку, проанализировать свое потребление или передать показания счетчика – сейчас все доступно в Куб, 
– подчеркнул Корецкий.

Приложение позволяет потребителю:

  • передать ежемесячно показатели газового счетчика;
  • оплатить за потребленное топливо и за его доставку;
  • управлять сразу несколькими газовыми счетами;
  • отслеживать объемы потребленного газа и контролировать расходы;
  • получать напоминания о передаче показаний и оплате платежек;
  • получать важные энергетические советы от компании.

Важно! При этом открывать новый счет в "Кубе" не нужно. Если потребитель имеет лицевой счет в Нафтогазе, его необходимо просто добавить в приложение.

Как воспользоваться приложением "Куб"?

Чтобы пользоваться возможностями "Куба", необходимо сначала загрузить приложение. Сделать это можно в Google Play или App Store, в зависимости от марки телефона.

Далее нужно сделать еще несколько шагов:

  • открыть приложение и авторизоваться в своем аккаунте;
  • добавить свой газовый счет вручную или перенести с my.gas.ua;
  • отсканировать газовый счетчик с помощью камеры телефона или ввести показания вручную;
  • нажать кнопку "Отправить", после чего показания будут отправлены оператору;
  • после формирования платежки там же в приложении оплатить за газ.

Обратите внимание! У Нафтогазе отмечают, что украинцы, которые оплатят счета за газ до 15 числа месяца, могут получить скидку 1% на следующую платежку.

Когда передавать показания счетчика?

  • Все потребители в Украине обязаны ежемесячно подавать показания газового счетчика в период с 1 по 5 число. Это необходимо, чтобы счета за потребленный газ и его распределение формировались корректно и отражали реальные объемы его использования.

  • Передать данные, кроме "Куба", можно несколькими способами: воспользоваться официальным сайтом или чатботом своего оператора газораспределительных сетей, а также обратиться в контакт-центр по телефону. Каждый потребитель может выбрать наиболее удобный для себя вариант.

  • В то же время тарифы на газ для населения остаются неизменными как минимум до конца отопительного сезона 2026 года. Клиенты Нафтогаза и в дальнейшем платят за газ по фиксированной цене – 7,96 гривны за один кубометр.