ЕС принял 21-й пакет санкций против России: под ударом оказались энергетика, финансы и ВПК

В четверг, 23 июля, Совет Европейского Союза принял 21-й пакет ограничительных мер против России в ответ на ее войну против Украины. В него вошли жесткие экономические санкции, направленные на отрасли, которые оказывают наибольшее влияние на российскую экономику и ее способность продолжать войну.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Что предусматривает 21-й пакет санкций?

Пакет также содержит самый обширный за последние четыре года список персональных санкций – 218 новых фигурантов, среди которых 48 физических лиц и 170 юридических лиц.

Как отмечают в Совете ЕС, новый пакет призван еще больше ослабить российскую экономику и военную машину. Его приняли после недавних массированных российских ударов по гражданской инфраструктуре Украины, в частности по энергетическим, водопроводным и медицинским объектам, а также по культурным и религиозным памятникам.

В Евросоюзе подчеркнули, что ЕС и в дальнейшем будет усиливать давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить агрессию и начать содержательные переговоры о справедливом и прочном мире.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что каждый новый пакет санкций еще больше ослабляет российскую экономику и ее возможности вести незаконную войну.

Наш 21-й пакет содержит наибольшее количество санкционных включений за последние четыре года. Мы вводим ограничения в отношении более сотни банков и криптовалютных операторов, более 40 судов российского "теневого флота", а также нескольких нефтеперерабатывающих заводов в России и Беларуси,

– сказала Каллас.

В список также вошли более 50 предприятий военно-промышленного комплекса, производящих российские дальнобойные беспилотники.

По словам Каллас, Россия согласится прекратить незаконную войну и убийства мирных жителей только под давлением, а санкции являются частью этого давления.

Принятие 21-го пакета санкций ЕС против России также приветствовал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинские предложения в этом пакете были учтены.

Очень важно, что давление на Россию за войну, которую она начала и отказывается прекратить, продолжается. И в этом пакете есть решительные меры по ограничению российских доходов, в том числе и украинские предложения, которые были учтены. Очень важно сохранять единство и продолжать это давление.

– говорится в посте главы государства.

Кроме того, Зеленский выразил надежду, что работа над 22-м пакетом санкций будет активно продолжаться, а новые ограничения будут способствовать приближению мира и еще больше ослабят способность России продолжать войну.