Блокировка пенсионных поступлений: почему это происходит и как возобновить выплаты
Источник:Закон Украины
Выплаты пенсий на карты могут быть временно приостановлены в определенных ситуациях. Чтобы узнать, почему это может случиться и как возобновить получение средств – читайте дальше.
Почему это может случиться
ПФУ не только производит расчет социальных выплат, но и осуществляет контроль за их поступлением на счета.
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Иногда может произойти так, что карту пенсионера блокируют по решению Пенсионного фонда Украины.
Следовательно, выплату пенсий могут приостановить при таких случаях :
- если пенсионер не использовал свой банковский счет в течение более 6 месяцев;
- если информация в документах, на основании которых назначена пенсия, недостоверна;
- в течение всего периода проживания пенсионера за границей;
- в случае смерти получателя пенсии.
Чтобы избежать блокировки своей пенсионной карты, следует регулярно осуществлять различные оплаты с помощью этой карты: например, оплата коммунальных услуг или пополнение мобильного счета.
Как возобновить выплату пенсии
Чтобы вернуть возможность пользоваться средствами, нужно обратиться в ПФУ для подтверждения личности.
Напомним, что застрахованные лица обязаны сообщать ПФУ п в течение десяти дней о последующих изменениях :
- об изменении данных, вносимых в персональную учетную карточку в системе персонифицированного учета и Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования;
- о выезде за пределы государства;
- об обстоятельствах, вызывающих изменение статуса.