Не только Львов: где еще в Украине могут приостановить подачу тепла

Из-за изменений в погоде коммунальное предприятие "Николаевоблтеплоэнерго" будет приостанавливать подачу тепла в городе Николаев. Но только в дневное время.

В Николаеве приостановят подачу тепла днем

Такие меры помогут уменьшить расходы жителей на оплату за отопление, передает 24 Канал со ссылкой на ОКП "Николаевоблтеплоэнерго".

Читайте также В одном из украинских городов могут приостановить отопление из-за теплой погоды

В связи со значительным потеплением ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" будет приостанавливать подачу теплоносителя в дневное время,

– говорится в сообщении на странице в Facebook.

Прогнозы Укргидрометцентр утверждают, что в ближайшие дни температура воздуха в Николаеве днем будет достигать +11 +17 градусов тепла. Поэтому котельные предприятия "перейдут в экономный режим".

В частности в домах, которые оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами, температура подачи тепла будет корректироваться автоматически в соответствии с температурой воздуха.

Такие меры позволят:

избежать слишком высокой температуры в квартирах украинцев:

уменьшить расходы жителей на оплату за отопление жилья.

Заметьте! Если температура воздуха снова снизится, то подача теплоносителя возобновится в обычном режиме.