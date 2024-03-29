Дубай больше не привлекает россиян: почему приток российских денег в ОАЭ замедлился

После полномасштабного вторжения России в Украину Дубай стал фаворитом среди россиян, которые искали возможности вложить деньги или построить новую жизнь. Однако на сегодня эта привлекательность к стране ослабляется из-за ряда факторов.

Почему приток российских денег замедлился

Инвестиционная иммиграционная компания Henley & Partners наблюдает уменьшение количества россиян, которые открывают свой бизнес в ОАЭ, а общая "тенденция идет на спад". То есть, приток российских денег в ОАЭ демонстрирует признаки замедления.

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Некоторые российские эмигранты рассматривают возможность переезда в новые юрисдикции или даже возвращения домой, поскольку наплыв эмигрантов в Дубае приводит к росту арендной платы и ежедневных расходов.

На самом деле некоторые из российских клиентов или сократили свои активы в Дубае, которые они купили два года назад, или сохранили здесь небольшую базу, но переехали обратно в Москву или в другие доступные и очень привлекательные юрисдикции, такие как Маврикий,

– рассказал представитель компании.

По словам банкиров и инвестиционных специалистов, никто не прогнозирует массового оттока средств, которые уже находятся в ОАЭ. Однако страна вряд ли увидит новые большие притоки российских денег.

Проверка банковских счетов

В отличие от США и ЕС, страна Персидского залива не имеет санкций против России.

Однако российские компании, которые все еще открывают банковские счета, теперь чаще сталкиваются с проверкой со стороны местных банков. А все потому, что ОАЭ находятся под усиленным давлением США в борьбе с потенциальным уклонением от санкций.

Такие банки ОАЭ как: Emirates NBD Bank PJSC, Mashreqbank PSC и First Abu Dhabi Bank PJSC – усилили проверку российских юридических лиц и в последние месяцы пытались обеспечить большее соответствие санкциям США.

Банкиры в Дубае также сообщили, что рядовые россияне среднего класса, которые не попали под санкции, в основном не сталкивались с большими проблемами при открытии счетов. Однако несколько подсанкционных россиян получили отказ в обслуживании в банках.