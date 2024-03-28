Война обходится дорого

Путин хвастается экономическим ростом в прошлом году на уровне 3,6%, но он в основном обеспечен триллионами рублей, потраченными Кремлем на военно-промышленный комплекс.

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Этот "бум" оставил позади гражданскую экономику, которая страдает от ключевой ставки центрального банка в 16% и потери молодых работников из-за военной службы, работы в оборонной сфере и эмиграции.

Последняя надежда – Национальный фонд благосостояния на сумму 135 млрд долларов, из которых только 58 млрд долларов являются ликвидными активами (долларами, акциями и облигациями), а остальные – преимущественно в китайской валюте и золоте. В прошлом году Путин вывел из фонда 38 миллиардов долларов. Еще одно такое изъятие может опустошить его,

– пишет издание The Wall Street Journal.

Рост налогов

Издание отмечает, что решение повысить налог, скорее всего, было непростым. С начала своего правления почти четверть века назад, версия Путина налоговой политики без представительства заключалась в низких налогах в обмен на фиктивное представительство.

Интересно! Единый налог на доходы в размере 13%, действующий с 2001 года, в прошлом году обеспечил лишь 6% национального бюджета. Большинство доходов от налога на доходы идет в региональные правительства, большинство из которых сильно задолжали и зависят от Москвы для ежедневной деятельности.

Новые ставки налога в 15 и 20% затронут около 20 миллионов россиян с годовым доходом чуть выше национального среднего, что составляет 860 000, рублей или 9500 долларов. По сути, Россия готовит общественность к тому, что российские эксперты называют "налоговой мобилизацией".