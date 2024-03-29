Чому приплив російських грошей сповільнився
Інвестиційна імміграційна компанія Henley & Partners спостерігає зменшення кількості росіян, які відкривають свій бізнес в ОАЕ, а загальна "тенденція йде на спад". Тобто, приплив російських грошей до ОАЕ демонструє ознаки сповільнення.
Читайте також: Війна обходиться Росії в 300 мільйонів доларів на день, тож Кремль хоче підвищити податки
Деякі російські емігранти розглядають можливість переїзду до нових юрисдикцій або навіть повернення додому, оскільки наплив емігрантів у Дубаї призводить до зростання орендної плати та щоденних витрат.
Насправді деякі з російських клієнтів або скоротили свої активи в Дубаї, які вони купили два роки тому, або зберегли тут невелику базу, але переїхали назад до Москви або до інших доступних і дуже привабливих юрисдикцій, таких як Маврикій,
– розповів представник компанії.
За словами банкірів та інвестиційних фахівців, ніхто не прогнозує масового відтоку коштів, які вже перебувають в ОАЕ. Проте, країна навряд чи побачить нові великі притоки російських грошей.
Перевірка банківських рахунків
Однак російські компанії, які все ще відкривають банківські рахунки, тепер частіше стикаються з перевіркою з боку місцевих банків. А все тому, що ОАЕ перебувають під посиленим тиском США у боротьбі з потенційним ухиленням від санкцій.
Банкіри в Дубаї також повідомили, що пересічні росіяни середнього класу, які не потрапили під санкції, в основному не стикалися з великими проблемами під час відкриття рахунків. Проте, кілька підсанкційних росіян отримали відмову в обслуговуванні в банках.