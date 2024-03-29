Чому приплив російських грошей сповільнився

Інвестиційна імміграційна компанія Henley & Partners спостерігає зменшення кількості росіян, які відкривають свій бізнес в ОАЕ, а загальна "тенденція йде на спад". Тобто, приплив російських грошей до ОАЕ демонструє ознаки сповільнення.

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Деякі російські емігранти розглядають можливість переїзду до нових юрисдикцій або навіть повернення додому, оскільки наплив емігрантів у Дубаї призводить до зростання орендної плати та щоденних витрат.

Насправді деякі з російських клієнтів або скоротили свої активи в Дубаї, які вони купили два роки тому, або зберегли тут невелику базу, але переїхали назад до Москви або до інших доступних і дуже привабливих юрисдикцій, таких як Маврикій,

– розповів представник компанії.

За словами банкірів та інвестиційних фахівців, ніхто не прогнозує масового відтоку коштів, які вже перебувають в ОАЕ. Проте, країна навряд чи побачить нові великі притоки російських грошей.

Зверніть увагу! На відміну від США та ЄС, країна Перської затоки не має санкцій проти Росії.

Перевірка банківських рахунків

Однак російські компанії, які все ще відкривають банківські рахунки, тепер частіше стикаються з перевіркою з боку місцевих банків. А все тому, що ОАЕ перебувають під посиленим тиском США у боротьбі з потенційним ухиленням від санкцій.

Зверніть увагу! Такі банки ОАЕ як: Emirates NBD Bank PJSC, Mashreqbank PSC і First Abu Dhabi Bank PJSC – посилили перевірку російських юридичних осіб і в останні місяці намагалися забезпечити більшу відповідність санкціям США.

Банкіри в Дубаї також повідомили, що пересічні росіяни середнього класу, які не потрапили під санкції, в основному не стикалися з великими проблемами під час відкриття рахунків. Проте, кілька підсанкційних росіян отримали відмову в обслуговуванні в банках.