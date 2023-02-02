Решающий год для российской экономики, – KSE

Специалисты KSE Institute ожидают, что именно 2023 станет решающим для экономики страны-агрессорки. Ведь доходы от нефти и газа будут падать, а реальный ВВП сократиться.

По прогнозам KSE по состоянию российской экономики, в 2023 году реальный ВВП России сократится на 6,1%, а в 2024 году экономика страны-агрессорки будет меньше на 15% по сравнению со сценарием без войны и санкций. Кроме того, из-за ограничений Запада доходы за нефть и газ существенно сократятся.

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Как повлияли санкции на страну-агрессорку

Европа снижает свою зависимость от российского газа. Следовательно, цены на энергоносители стабилизируются, а объемы экспорта и добычи углеводов снижаются.

ограничения на экспорт нефти, нефтепродуктов и природного газа влияют на бюджет России достаточно негативно. В 2023 году доходы страны резко упадут.

Поэтому Кремлю будет все сложнее финансировать войну в Украине. Дефицит бюджета уже вырос: в 2023 году – на 6,5%, а в 2024 году – на 6,1%. Центральный банк России уже ожидает, что это повлияет на стабильность рубля, ведь стране будет сложно одновременно решить проблемы монетарной и финансовой стабильности.

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Трудные времена для российской экономики

Российская экономика давно уже борется с низким ростом производительности. Поэтому сейчас эта проблема будет только расти.

Россия отрезана от важных финансовых рынков,

многие иностранные компании прекратили свою деятельность,

капитальные издержки вытесняются издержками, связанными с войной,

эмиграция высококвалифицированных работников будет тяготить потенциальный рост в будущем.

Интересно, что специалисты советуют союзникам Украины снова ввести санкции в отношении России. Поскольку экономика страны приближается к переломному моменту в первой половине этого года, а значит, дополнительное давление поможет прекратить войну.