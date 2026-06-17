Россия ищет источники топлива: откуда Кремль планирует импортировать бензин

В этом месяце Россия готовится импортировать топливо морским путём. Таким образом, Кремль пытается преодолеть дефицит бензина после масштабных атак дронов на свои нефтеперерабатывающие заводы.

Где Кремль планирует закупать топливо

Россия, как ожидается, получит партию бензина через один из своих западных портов уже в июне, о чем пишет Reuters.

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По словам одного из источников, бензин будет доставлен из Азии. Однако точной информации об объемах поставок или поставщиках нет.

В прошлом году россияне также рассматривали возможность импорта топлива по морю. Но тогда внутренних запасов оказалось достаточно.

В этом году поставки топлива ограничены из-за многомесячных украинских атак беспилотников на российские НПЗ, трубопроводы и топливные хранилища. Среди последних атак — удары по нефтеперерабатывающему заводу "Танеко" и крупнейшему заводу Москвы, которые привели к приостановке переработки на обоих предприятиях.

По данным Reuters, сообщения о дефиците топлива поступали примерно из десятка российских регионов. В частности, оккупированный Россией Крым и два региона Сибири официально подтвердили нехватку бензина.

Правительство России объявило о запрете экспорта бензина для производителей топлива до конца июля, чтобы максимально обеспечить внутренний рынок в летний период, когда спрос на топливо из-за активного автомобильного движения традиционно растет.

Москва также импортировала топливо из соседней Беларуси для преодоления дефицита и ранее пыталась закупать небольшие объемы в Казахстане. Однако, по словам источников, ни Беларусь, ни Казахстан не располагают достаточными свободными мощностями, чтобы поддержать Россию в условиях усугубления топливного кризиса

Один из источников отметил, что морской импорт топлива, вероятно, станет лишь временной мерой и вряд ли обеспечит значительные объемы из-за логистических трудностей и высоких цен.