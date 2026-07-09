Не только обстрелы: почему в некоторых регионах украинцы остались без света

Часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения. Причиной проблем со светom являются боевые действия и обстрелы.

Почему в некоторых регионах Украины произошло отключение электричества

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, о чем сообщили в Министерстве энергетики Украины.

В ведомстве сообщили, что за последние сутки в Киеве при исполнении служебных обязанностей погиб энергетик – в результате атаки вражеского БПЛА на энергетический объект. Еще трое сотрудников получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Причиной отсутствия света остается и непогода. В настоящее время 168 населенных пунктов в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской и Полтавской областях испытывают проблемы с освещением.

В то же время применение графиков отключений света в четверг, 9 июля, не прогнозируется.

Однако украинцам все же рекомендуют перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 16:00.

А в Укрэнерго подчеркнули, что потребление электроэнергии снижается. Так, 9 июля, по состоянию на 09:30, оно было на 2,7% ниже, чем в 09:30 среды, из-за ясной погоды в центральных и юго-западных регионах.

Таким образом, в настоящее время украинцы остаются без электроснабжения вследствие двух факторов: погоды и военной агрессии России. Как только ситуация с безопасностью позволит, энергетики возвращаются к работе, чтобы восстановить свет.

Напомним, что на данный момент графики отключений света в Украине не вводятся. Эксперт Владимир Омельченко в комментарии для 24 Канала отметил, что вследствие погодных условий и российских ударов ограничения на потребление электроэнергии в Украине могут усилиться.

Он подчеркнул, что речь идет лишь о прогнозах, и предоставить точную информацию о дальнейшем развитии событий пока никто не может.