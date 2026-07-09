Чому у деяких регіонах України знеструмлення світла

Енергетики вже працюють, аби відновити електропостачання, про що зазначили в Міністерстві енергетики України.

У відомстві повідомили, що минулої доби у місті Києві під час виконання службових обовʼязків загинув енергетик – внаслідок атаки ворожого БПЛА по енергетичному обʼєкту. Ще троє працівників отримали поранення різного ступеня важкості. Постраждалих було доставлено до лікарні.

Причиною відсутності світла залишається й негода. Наразі 168 населених пунктів на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Сумщині та Полтавщині мають проблеми зі світлом.

Водночас застосування графіків відключень світла у четвер, 9 липня, не прогнозується.

Але українцям все ж радять перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 16:00.

А в Укренерго наголосили, що споживання електроенергії знижується. Так 9 липня, станом на 09:30, воно було на 2,7% нижчим, ніж у 09:30 середи, через ясну погоду у центральних та південно-західних регіонах.

Таким чином, наразі українці залишаються без електропостачання внаслідок двох факторів: погода та військова агресія Росії. Як тільки безпекова ситуація дозволяє, енергетики повертаються до роботи, аби відновити світло.

Нагадаємо, що наразі графіки відключень світла в Україні не запроваджують. Експерт Володимир Омельченко у коментарі для 24 Каналу зазначав, що внаслідок погодних умов та російських ударів обмеження електроспоживання в Україні може зрости.

Він наголосив, що йдеться лише про прогнози. і надати точну інформацію про подальший розвиток подій наразі ніхто не може.