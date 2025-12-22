По подсчетам Центробанка страны, ежемесячно количество россиян, получающих кредиты в микрофинансовых организациях растет на 300 тысяч, пишет The Moscow Times.

При этом уже более 13,8 миллиона жителей России задолжали конторам быстрых кредитов.

Это 18% всего трудоспособного населения больше, чем проживает во всем Уральском федеральном округе, и почти столько же, как в Северо-Западном,
– отмечает издание.

Обратите внимание! Быстрые кредиты россиянам выдают под ставки, близкие к максимально разрешенным. Платить по таким займам для многих невозможно. Поэтому уровень просроченных платежей по микрозаймам только за первые полгода 2025-го составил 47,2%.

Что известно об экономике России?

  • Экономическое оживление в России, которое держалось на масштабных государственных вливаниях, постепенно сходит на нет. Военно-промышленный комплекс, который Кремль называл "драйвером" роста, ныне превращается в серьезный финансовый балласт для экономики.

  • По итогам девяти месяцев 2025 года экономика продемонстрировала почти нулевую динамику - рост составил лишь 0,3%, тогда как годом ранее этот показатель достигал около 5%. Несмотря на это, власти поставили амбициозную цель - выйти на 1% роста ВВП по итогам года.

  • Однако российские экономисты говорят не о восстановлении, а о рисках затяжной стагнации и даже рецессии. Фиксируется застой в промышленном секторе, сокращение внутреннего спроса и резкий рост долговой нагрузки, которая становится непосильной для бизнеса.