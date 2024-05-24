Идентификация пенсионеров: что нужно знать об этой процедуре

Часть пенсионеров обязана проходить идентификацию. По правилам, эта процедура должна проводиться каждые 6 месяцев.

Кому нужно пройти идентификацию

Идентификацию должны проходить пенсионеры со статусом переселенца. Это обязательно, если они официально стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года.

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Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2014 года № 637 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам" пенсионерам, которые получили статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года и получают пенсию в АО "Ощадбанк", необходимо пройти физическую идентификацию до 31 марта 2024 года,

– говорится в сообщении ПФУ.

Пройти идентификацию можно несколькими способами, в частности, дистанционно и за рубежом:

процедура осуществляется в отделении ПФУ;

через отделение АО "Ощадбанк";

через видеоконференцию;

в дипломатическом учреждении Украины за рубежом;

в личном кабинете вебпортала ПФУ.

Как прошла идентификация в этом году

Если пенсионер не успел пройти идентификацию, он может сделать это сейчас.

Процедуру до 31 марта прошли 224,8 тысячи пенсионеров. Большинство из них выбрали для этого отделения Пенсионного фонда – 161,6 тысячи человек. Другие отдали предпочтение следующим методам:

46 тысячи человек – через вебпортал ПФУ;

31,5 тысяч человек – отделения АО "Ощадбанк"

7,3 тысячи – электронную квалифицированную подпись "Дія. Підпис".

0,8 тысячи – благодаря данным Минсоцполитики;

0,4 тысячи – в дипломатических учреждениях за рубежом.

Если пенсионер не прошел идентификацию, его выплаты замораживают до выяснения обстоятельств.