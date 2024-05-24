Кому потрібно пройти ідентифікацію
Ідентифікацію мають проходити пенсіонери зі статусом переселенця. Це обов'язково, якщо вони офіційно стали ВПО до 24 лютого 2022 року.
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Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року № 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" пенсіонерам, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року та одержують пенсію в АТ "Ощадбанк", необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Пройти ідентифікацію можна декількома способами, зокрема, дистанційно і за кордоном:
- процедура здійснюється у відділенні ПФУ;
- через відділення АТ "Ощадбанк";
- через відеоконференцію;
- у дипломатичній установі України за кордоном;
- у особистому кабінеті вебпорталу ПФУ.
Як пройшла цьогорічна ідентифікація
Процедуру до 31 березня пройшли 224,8 тисячі пенсіонерів. Більшість з них обрали для цього відділення Пенсійного фонду – 161,6 тисячі осіб. Інші надали перевагу таким методам:
- 46 тисячі осіб – через вебпортал ПФУ;
- 31,5 тисячі осіб – відділення АТ "Ощадбанк"
- 7,3 тисячі – електронний кваліфікований підпис "Дія. Підпис".
- 0,8 тисячі – завдяки даним Мінсоцполітики;
- 0,4 тисячі – у дипломатичних установах за кордоном.