Кому потрібно пройти ідентифікацію

Ідентифікацію мають проходити пенсіонери зі статусом переселенця. Це обов'язково, якщо вони офіційно стали ВПО до 24 лютого 2022 року.

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Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року № 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" пенсіонерам, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року та одержують пенсію в АТ "Ощадбанк", необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Пройти ідентифікацію можна декількома способами, зокрема, дистанційно і за кордоном:

процедура здійснюється у відділенні ПФУ;

через відділення АТ "Ощадбанк";

через відеоконференцію;

у дипломатичній установі України за кордоном;

у особистому кабінеті вебпорталу ПФУ.

Зверніть увагу! Якщо пенсіонер не встиг пройти ідентифікацію, він може зробити це зараз.

Як пройшла цьогорічна ідентифікація

Процедуру до 31 березня пройшли 224,8 тисячі пенсіонерів. Більшість з них обрали для цього відділення Пенсійного фонду – 161,6 тисячі осіб. Інші надали перевагу таким методам:

46 тисячі осіб – через вебпортал ПФУ;

31,5 тисячі осіб – відділення АТ "Ощадбанк"

7,3 тисячі – електронний кваліфікований підпис "Дія. Підпис".

0,8 тисячі – завдяки даним Мінсоцполітики;

0,4 тисячі – у дипломатичних установах за кордоном.

Зауважте! Якщо пенсіонер не пройшов ідентифікацію, його виплати заморожують до з'ясування обставин.