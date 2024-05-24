Кому нужно пройти идентификацию
Идентификацию должны проходить пенсионеры со статусом переселенца. Это обязательно, если они официально стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года.
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Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2014 года № 637 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам" пенсионерам, которые получили статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года и получают пенсию в АО "Ощадбанк", необходимо пройти физическую идентификацию до 31 марта 2024 года,
– говорится в сообщении ПФУ.
Пройти идентификацию можно несколькими способами, в частности, дистанционно и за рубежом:
- процедура осуществляется в отделении ПФУ;
- через отделение АО "Ощадбанк";
- через видеоконференцию;
- в дипломатическом учреждении Украины за рубежом;
- в личном кабинете вебпортала ПФУ.
Как прошла идентификация в этом году
Процедуру до 31 марта прошли 224,8 тысячи пенсионеров. Большинство из них выбрали для этого отделения Пенсионного фонда – 161,6 тысячи человек. Другие отдали предпочтение следующим методам:
- 46 тысячи человек – через вебпортал ПФУ;
- 31,5 тысяч человек – отделения АО "Ощадбанк"
- 7,3 тысячи – электронную квалифицированную подпись "Дія. Підпис".
- 0,8 тысячи – благодаря данным Минсоцполитики;
- 0,4 тысячи – в дипломатических учреждениях за рубежом.