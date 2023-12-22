Ставки по микрокредитам ограничат: что известно о новом законе

Теперь проверка получателей кредитов будет происходить еще более тщательно. Лицо должно доказать финансовому учреждению свою платежеспособность.

О чем новый закон

С 21 декабря украинцы смогут платить уменьшенные в три раза годовые проценты по потребительским кредитам. Президент Украины Владимир Зеленский подписал такой указ.

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В принятом решении зафиксировано, что начиная с 21 декабря 2023 года ставка по микрокредитам не должна превышать 1% в сутки. То есть украинцам не придется платить 900% годовых при получении микрозайма.

Следует отметить, что снижение ставки должно произойти не сразу. Финансовые учреждения обязаны ее уменьшать постепенно.

Какие еще изменения произойдут в кредитовании

Согласно принятому решению теперь потребители будут еще больше защищены от незаконных действий со стороны финансовых учреждений. В частности, вымогательства средств в виде добавленных за задолженность процентов, о которых речь не шла в контракте.

Также украинцам теперь будет не просто взять кредит. Если у гражданина уже есть займ, микрокредитная организация должна предоставить об этом соответствующую информацию в кредитное бюро.

Финансовое учреждение обязано провести качественную проверку платежеспособности заявителя. Если человек не имеет стабильного дохода и не закрывает имеющиеся задолженности, ему должны отказать.