Восстановление и процветание экономики: стало известно, сколько денег на это требует Украина

В субботу, 3 января, в Киеве прошла встреча представителей Украины и советников по национальной безопасности 15 стран по вопросу экономического процветания. По ее результатам установили сумму, которая необходима стране на 10 лет для восстановления и экономического процветания.

Сколько средств нужно для экономического процветания Украины?

Ее объявил министр экономики Украины Алексей Соболев, пишет 24 Канал со ссылкой на Суспільне.

Так страна нуждается как минимум в 800 миллиардов долларов на 10 лет. Сумму определяет "Prosperity Framework" - документ, который наработан совместно с представителями США, Всемирным банком и МВФ.

Деньги должны обеспечить:

компенсацию убытков гражданам; масштабную реконструкцию и восстановление инфраструктуры; макрофинансовую стабильность; стимул для экономического развития (около 200 миллиардов долларов).

Финансирование предусматривает сочетание как публичных, так и частных источников. А по предварительным расчетам, около 500 миллиардов долларов могут поступить в виде грантов и концессионных займов.

Обратите внимание! Также важную роль в формировании пакета играют частные инвесторы.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в течение последних недель украинская команда обсуждала с США переход от военной экономики к устойчивой модели долгосрочного процветания и безопасности.

Мы имеем преимущество системной работы, выполненной различными учреждениями в Украине и донорской платформой, включая Всемирным банком по оценке потребностей в восстановлении и восстановлении,

– сказала Свириденко.

В частности эти обсуждения уже привлекли ключевые учреждения и игроков. Они будут формировать финансовую составляющую и доверие к любому подходу.

Заметьте! Юлия Свириденко подчеркнула 800 миллиардов долларов не включают финансирование обороны. Но Украина уверена, что эффективные гарантии безопасности со временем уменьшат такую сумму.

