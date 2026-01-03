Восстановление и процветание экономики: стало известно, сколько денег на это требует Украина
- Украине нужно минимум 800 миллиардов долларов на 10 лет для восстановления Украины после войны восстановления Украины, в частности экономического процветания, согласно "Prosperity Framework".
- Финансирование предусматривает сочетание публичных и частных источников, с возможностью получения около 500 миллиардов долларов в виде грантов и концессионных займов.
В субботу, 3 января, в Киеве прошла встреча представителей Украины и советников по национальной безопасности 15 стран по вопросу экономического процветания. По ее результатам установили сумму, которая необходима стране на 10 лет для восстановления и экономического процветания.
Сколько средств нужно для экономического процветания Украины?
Ее объявил министр экономики Украины Алексей Соболев, пишет 24 Канал со ссылкой на Суспільне.
Читайте также Публичные инвестиции в 2026 году достигнут 111,5 миллиарда гривен: на что направят средства
Так страна нуждается как минимум в 800 миллиардов долларов на 10 лет. Сумму определяет "Prosperity Framework" - документ, который наработан совместно с представителями США, Всемирным банком и МВФ.
Деньги должны обеспечить:
- компенсацию убытков гражданам;
- масштабную реконструкцию и восстановление инфраструктуры;
- макрофинансовую стабильность;
- стимул для экономического развития (около 200 миллиардов долларов).
Финансирование предусматривает сочетание как публичных, так и частных источников. А по предварительным расчетам, около 500 миллиардов долларов могут поступить в виде грантов и концессионных займов.
Обратите внимание! Также важную роль в формировании пакета играют частные инвесторы.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в течение последних недель украинская команда обсуждала с США переход от военной экономики к устойчивой модели долгосрочного процветания и безопасности.
Мы имеем преимущество системной работы, выполненной различными учреждениями в Украине и донорской платформой, включая Всемирным банком по оценке потребностей в восстановлении и восстановлении,
– сказала Свириденко.
В частности эти обсуждения уже привлекли ключевые учреждения и игроков. Они будут формировать финансовую составляющую и доверие к любому подходу.
Заметьте! Юлия Свириденко подчеркнула 800 миллиардов долларов не включают финансирование обороны. Но Украина уверена, что эффективные гарантии безопасности со временем уменьшат такую сумму.
Что еще следует знать о восстановлении Украины?
Владимир Зеленский раскрыл содержание наработанного с США и Европой мирного плана 24 декабря. В нем говорилось в частности о восстановлении Украины.
Союзники должны привлечь 800 миллиардов долларов через акционерный капитал, гранты, долговые обязательства и взносы частного сектора. Таким образом Киев сможет полностью реализовать свой потенциал.
Деньги будут использованы исключительно на тех территориях, находящихся под контролем Украины. В частности подобное восстановление является ключевым моментом для завершения войны.