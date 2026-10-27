Удар по агрогиганту: как атаки России обрушили продажи масла Kernel

Вражеские удары по портовой инфраструктуре продолжают наносить ущерб ключевым украинским экспортерам. Ситуация на Черном море вынуждает отечественный бизнес срочно искать новые способы спасения своих грузов.

Почему украинский агрогигант резко теряет экспортные позиции

Российские удары по черноморским портам нанесли серьезный ущерб одному из крупнейших отечественных экспортеров. В июле-сентябре 2026 года агрохолдинг "Kernel" зафиксировал обвал продаж подсолнечного масла на 48%, о чем говорится в официальном отчете компании.

Экспорт зерна за этот же период сократился еще более ощутимо – на 54%, упав до отметки в 574 тысячи тонн. Из-за постоянной опасности на море компания была вынуждена в срочном порядке перенаправить часть своих грузов в дунайские порты и к западной сухопутной границе, однако перевалка через собственные терминалы все равно обвалилась на 59%.

Что происходит с переработкой масличных культур внутри страны

Несмотря на логистический кризис, сами заводы продолжают работать почти на прошлогоднем уровне. Объем переработки масличных культур составил 564 тысячи тонн, причем львиную долю (59%) традиционно занимает подсолнечник, а остальное делят между собой соя и рапс.

Обратите внимание! Если же сравнивать с предыдущим кварталом, то переработка сократилась на 13%. Однако это произошло не из-за военных действий, а из-за плановой месячной остановки предприятий для подготовки к новому аграрному сезону.

Какие последствия это будет иметь для валютного рынка и предыстория кризиса

Проблемы большого агробизнеса напрямую касаются каждого украинца, ведь экспорт агропродукции – это главный источник валютной выручки государства. Когда такие гиганты теряют половину продаж масла и 71% экспорта зерна за квартал, это создает дополнительное давление на курс гривны и может спровоцировать подорожание импортных товаров в магазинах.

Напомним! Российский террор против портовой инфраструктуры систематически продолжается с момента полномасштабного вторжения и срыва зерновых соглашений. Враг целенаправленно пытается уничтожить украинский аграрный потенциал, вынуждая бизнес тратить огромные средства на более сложную и дорогую логистику через европейские границы.

Ранее мы писали, что из-за ограниченных возможностей черноморских портов Украина и Польша рассматривают масштабное расширение транзита нашего зерна к европейским морским узлам. Перспективы такого сотрудничества уже обсудили заместитель министра агрополитики Денис Башлик и госсекретарь польского профильного министерства Малгожата Громадская.