Будут ли отменены выплаты для ВПЛ с 1 сентября

Недавно в сети появилась информация о том, что выплаты для ВПО будут отменены у школьников, которые учатся онлайн. Чиновница Ирина Верещук прокомментировала эти слухи.

Отменят ли выплаты

Чиновница Ирина Верещук заверила, что с 1 сентября изменения для ВПО внедряться не будут. То есть выплаты для переселенцев продолжат поступать.

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Ирина Верещук Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ко мне обращаются люди из числа ВПЛ, которые жалуются на то, что некоторые представители местной власти угрожают лишить их выплат, если дети не будут учиться в офлайн-режиме с 1 сентября. Это неправда, никто не имеет права лишить выплат только за то, что дети не будут учиться в очном режиме. Поэтому хочу успокоить мам, которые волнуются по этому поводу.

По словам Верещук, указанные выплаты продолжат поступать тем, кто получал их раньше. Сейчас это ориентировочно 1,5 миллиона человек.