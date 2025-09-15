Правительство одобрило проект бюджета на 2026 год: какие предварительные основные показатели
- Правительство одобрило проект бюджета на 2026 год, который будет рассмотрен на Комитете по вопросам бюджета.
- Основные расходы бюджета направлены на оборону, пенсионные выплаты и другие социальные нужды.
15 сентября правительство одобрило проект государственного бюджета на следующий год. Далее документ будет рассмотрен и представлен на Комитете по вопросам бюджета. Какими будут расходы, доходы, читайте далее.
Какие основные показатели проекта бюджета на 2026 год?
В 2026 году основные расходы бюджета будут направлены на безопасность и оборону, а также социальную устойчивость Украины передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
- Расходы госбюджета на следующий год составят 4,8 триллиона гривен (+415 миллиардов гривен по сравнению с 2025 годом);
- Доходы прогнозируются на уровне 2 триллионов 826 миллиардов гривен (+446,8 миллиарда гривен или 18,8% от 2025 года);
- Дефицит прогнозируется на уровне до 18,4 % ВВП.
- Потребность во внешнем финансировании составит 2 триллиона 79 миллиардов гривен.
Все собственные поступления и заимствования правительство направляет на Силы Обороны - денежное обеспечение военных и поддержку их семей, усиление ПВО, разработку и изготовление собственного оружия, в том числе дронов,
– отметила Свириденко.
Основные цели бюджета на 2026 год
- Оборона – 2,8 триллиона гривен (27,2% ВВП). В частности, не менее 44,3 миллиарда гривен направят на производство украинских боеприпасов, ракет, противоракетную оборону, авиационную и бронетанковую технику.
- Образование – 265,4 миллиарда гривен. Планируется повышение средних зарплат учителей на 50% в два этапа, обеспечить бесплатным питанием 4,4 миллиона школьников с 1 октября 2026 года и повысить размер стипендий с 1 сентября 2026 года.
- Наука – 19,9 миллиарда гривен. В частности, средства пойдут на поддержку молодых ученых и лучших научных учреждений, также планируется создать центры оборонных исследований.
- Здравоохранение – 258 миллиардов гривен. В планах – увеличить зарплаты врачам первичной и экстренной помощи и медикам в прифронтовых зонах, финансирование лекарств для украинцев.
Важно! По словам Свириденко, 10 миллиардов гривен направят на новую адресную выплату для украинцев до 40 лет на комплексный скрининг здоровья – проверку на сердечно-сосудистые заболевания, диабет и состояние ментального здоровья.
Что еще известно о бюджете на 2026 год?
В 2026 году многие украинские пенсионеры получат повышенные выплаты благодаря плановой индексации. На пенсионное обеспечение в следующем году предусмотрели значительно больший бюджет – 1 триллион 27 миллиардов гривен, что на 123,4 миллиарда больше, чем в 2025 году.
Также на социальную сферу в 2026 году запланировано 467,1 миллиарда гривен – это на 45,3 миллиарда больше, чем в 2025 году. Эти средства пойдут на поддержку внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью, протезирование, программы "єЯсла" и "Пакунок школяра". Из нового – финансирование демографической политики на сумму 24,5 миллиарда гривен. Средства направят на дородовую помощь, выплаты при рождении ребенка и поддержку семей с детьми до одного года.