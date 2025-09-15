15 сентября правительство одобрило проект государственного бюджета на следующий год. Далее документ будет рассмотрен и представлен на Комитете по вопросам бюджета. Какими будут расходы, доходы, читайте далее.

Какие основные показатели проекта бюджета на 2026 год?

В 2026 году основные расходы бюджета будут направлены на безопасность и оборону, а также социальную устойчивость Украины передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Читайте также Соглашение о полезных ископаемых: американские инвесторы прибыли на важное месторождение редких металлов

Расходы госбюджета на следующий год составят 4,8 триллиона гривен (+415 миллиардов гривен по сравнению с 2025 годом);

(+415 миллиардов гривен по сравнению с 2025 годом); Доходы прогнозируются на уровне 2 триллионов 826 миллиардов гривен (+446,8 миллиарда гривен или 18,8% от 2025 года);

(+446,8 миллиарда гривен или 18,8% от 2025 года); Дефицит прогнозируется на уровне до 18,4 % ВВП.

Потребность во внешнем финансировании составит 2 триллиона 79 миллиардов гривен.

Все собственные поступления и заимствования правительство направляет на Силы Обороны - денежное обеспечение военных и поддержку их семей, усиление ПВО, разработку и изготовление собственного оружия, в том числе дронов,

– отметила Свириденко.

Основные цели бюджета на 2026 год

Оборона – 2,8 триллиона гривен (27,2% ВВП). В частности, не менее 44,3 миллиарда гривен направят на производство украинских боеприпасов, ракет, противоракетную оборону, авиационную и бронетанковую технику.

(27,2% ВВП). В частности, не менее 44,3 миллиарда гривен направят на производство украинских боеприпасов, ракет, противоракетную оборону, авиационную и бронетанковую технику. Образование – 265,4 миллиарда гривен . Планируется повышение средних зарплат учителей на 50% в два этапа, обеспечить бесплатным питанием 4,4 миллиона школьников с 1 октября 2026 года и повысить размер стипендий с 1 сентября 2026 года.

. Планируется повышение средних зарплат учителей на 50% в два этапа, обеспечить бесплатным питанием 4,4 миллиона школьников с 1 октября 2026 года и повысить размер стипендий с 1 сентября 2026 года. Наука – 19,9 миллиарда гривен . В частности, средства пойдут на поддержку молодых ученых и лучших научных учреждений, также планируется создать центры оборонных исследований.

. В частности, средства пойдут на поддержку молодых ученых и лучших научных учреждений, также планируется создать центры оборонных исследований. Здравоохранение – 258 миллиардов гривен. В планах – увеличить зарплаты врачам первичной и экстренной помощи и медикам в прифронтовых зонах, финансирование лекарств для украинцев.

Важно! По словам Свириденко, 10 миллиардов гривен направят на новую адресную выплату для украинцев до 40 лет на комплексный скрининг здоровья – проверку на сердечно-сосудистые заболевания, диабет и состояние ментального здоровья.

Что еще известно о бюджете на 2026 год?