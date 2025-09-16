Кабмин Украины принял проект государственного бюджета на 2026 год. Его должна рассмотреть Верховная Рада. Речь идет о расходах в сумме 4,8 триллиона гривен.

Известно, что эта сумма на 415 миллиардов гривен больше, чем было заложено на 2025 год. Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в эфире 24 Канала привел интересное предположение по этому поводу.

Смотрите также Бюджет Украины на 2026 год: на что потратят больше денег, а какие расходы "порежут"

Что известно о бюджете на 2026 год?

Ярослав Железняк отметил, что каждый государственный бюджет на год можно как-то назвать, учитывая ситуацию в стране.

У нас был "бюджет пандемии", "бюджет победы", "бюджет сопротивления", "бюджет развития", "бюджет строительства". В этом году, проанализировав, бюджет на 2026 год могу назвать "бюджетом выборов",

– сказал он.

Народный депутат пояснил, что расходы на сами выборы не заложены, но, по его мнению, раздача денег, в частности повышение стипендий, зарплат, выдача кэшбеков и прочее указывают на это. Однако он сомневается, ли это все соответствует потребностям страны, которая воюет.

В этом бюджете я вижу огромную часть для раздачи денег. Власть раздает деньги обычно перед выборами,

– высказался Железняк.

Стоит заметить, что выборы в нашем государстве, вероятно, состоятся только после завершения войны, которую начала Россия.

Каким будет бюджет на 2026 год?

Правительство увеличило финансирование для Государственного бюро расследований более чем на 23%. Однако не были выделены средства на реформу таможни или Бюро экономической безопасности.

Должны вырасти расходы на финансирование главы государства и его аппарата на 12%. На содержание Офиса Президента предварительно заложено 878 миллионов гривен. Это больше чем было в 2025 году. Это больше чем было в 2025 году.

Украина, вероятно, потратит почти 1 миллиард гривен на финансирование партий. Это на 25 миллионов гривен меньше, чем в прошлом году.