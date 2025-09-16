Это "бюджет выборов", – нардеп оценил проект бюджета на 2026 год
- Кабмин принял проект государственного бюджета на 2026 год с расходами 4,8 триллиона гривен, что на 415 миллиардов гривен больше, чем в 2025 году.
- Нардеп Ярослав Железняк назвал бюджет "бюджетом выборов" из-за повышения стипендий, зарплат и других выплат.
Кабмин Украины принял проект государственного бюджета на 2026 год. Его должна рассмотреть Верховная Рада. Речь идет о расходах в сумме 4,8 триллиона гривен.
Известно, что эта сумма на 415 миллиардов гривен больше, чем было заложено на 2025 год. Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в эфире 24 Канала привел интересное предположение по этому поводу.
Что известно о бюджете на 2026 год?
Ярослав Железняк отметил, что каждый государственный бюджет на год можно как-то назвать, учитывая ситуацию в стране.
У нас был "бюджет пандемии", "бюджет победы", "бюджет сопротивления", "бюджет развития", "бюджет строительства". В этом году, проанализировав, бюджет на 2026 год могу назвать "бюджетом выборов",
– сказал он.
Народный депутат пояснил, что расходы на сами выборы не заложены, но, по его мнению, раздача денег, в частности повышение стипендий, зарплат, выдача кэшбеков и прочее указывают на это. Однако он сомневается, ли это все соответствует потребностям страны, которая воюет.
В этом бюджете я вижу огромную часть для раздачи денег. Власть раздает деньги обычно перед выборами,
– высказался Железняк.
Стоит заметить, что выборы в нашем государстве, вероятно, состоятся только после завершения войны, которую начала Россия.
Каким будет бюджет на 2026 год?
Правительство увеличило финансирование для Государственного бюро расследований более чем на 23%. Однако не были выделены средства на реформу таможни или Бюро экономической безопасности.
Должны вырасти расходы на финансирование главы государства и его аппарата на 12%. На содержание Офиса Президента предварительно заложено 878 миллионов гривен. Это больше чем было в 2025 году.
Украина, вероятно, потратит почти 1 миллиард гривен на финансирование партий. Это на 25 миллионов гривен меньше, чем в прошлом году.