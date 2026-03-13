Стоимость проезда на Киевщине: сколько теперь придется платить жителям столицы и области
- С 11 марта на Киевщине вводится плата за оформление пригородных билетов, стоимость проезда в электричках теперь колеблется от 19,2 до 22 гривен.
- В Киеве с 14 марта цена на проезд в частных маршрутках увеличится на 5 гривен, но цены на метро, трамваи, троллейбусы и автобусы останутся неизменными.
В Киеве и области растет в цене проезд общественным транспортом. Речь идет в частности о стоимости поездок в электричках.
Как изменится стоимость проезда на Киевщине?
С 11 марта на территории Киевщины вводится в действие плата за услуги по оформлению пригородных билетов, о чем пишут в "Пассажиры Киева".
Сейчас цены на поездки установлены следующие:
- с использованием регистраторов расчетных операций в кассах и пригородных поездах – 7 гривен;
- с использованием программно-технического комплекса самообслуживания – 6,70 гривен;
- с использованием автоматизированной системы учета оплаты проезда КП "Главный информационно-вычислительный центр" – 4,20 гривен;
- с использованием мобильных кассовых POS терминалов КП "Главный информационно-вычислительный центр" в пригородных поездах – 7 гривен.
Обратите внимание! Если билеты оформляются через мобильное приложение "Укрзализныци", то комиссионный сбор не взимается.
Отмечается, что ранее стоимость проезда в городской электричке составляла 15 гривен. Однако сейчас (за исключением мобильного приложения) она составляет 15 гривен + комиссия в соответствии со способом оплаты. То есть сейчас цена проезда – от 19,2 гривны до 22 гривен.
В то же время в Telegram-канале "Реальный Киев" сообщили, что информация о росте стоимости проезда в частных маршрутках Киева подтвердилась.
В частности это касается маршруток № 586, 200к, 434, 187, 205, 171, 537, 529, 212, 509, 193, 410, 577, 401, 496, 504, 555, 166, 720, 415, 499, 227, 475, 410, 203, 718.
Обратите внимание! Причинами подорожания является рост стоимости горючего, запасных частей и обеспечения выезда автобусов на линию.
Что известно о подорожании проезда в столице?
- Напомним, что в Киеве подорожает проезд на 5 гривен – до 20 гривен за поездку. Новые цены вступят в силу уже 14 марта.
- Однако "новые тарифы" планируют пока только для пассажиров маршруток. Неизменной остается стоимость поездок в метро, трамваях, троллейбусах и автобусах.