Проезд в маршрутках подорожает: где украинцы будут платить 25 гривен за поездку

Стоимость проезда в частных маршрутках столицы вскоре повысится. Тариф вырастет с 20 до 25 гривен.

Когда проезд в маршрутках Киева вырастет в цене

Новые цены установят уже с 1 августа, о чём сообщил Игорь Мойсеенко, глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области в комментарии ТСН.

Он рассказал, что повышение стоимости проезда связано с ростом стоимости топлива. Именно этот фактор побуждает перевозчиков изменить цены. Изменения планируются во всех частных маршрутках, работающих в городе Киеве.

С субботы, 1 августа, частные перевозчики будут вынуждены поднять стоимость проезда до 25 гривен за поездку,

– подчеркнул Мойсеенко.

Игорь Мойсеенко добавил, что есть и другие факторы подорожания:

усложнение процесса бронирования водителей маршруток; отсутствие водителей.

Глава Ассоциации рассказал об очень большом дефиците кадров. Он объяснил, что на всех маршрутках, работающих в Киеве, на линии выпускается значительно меньшее количество подвижного состава. Даже автобусы преимущественно стоят в парках, потому что на них некому работать.

Также проблема с нехваткой кадров есть среди слесарей и механиков, которые занимаются ремонтом автобусов.

Игорь Мойсеенко отметил, что повысить стоимость проезда планировали ещё с 15 июля, когда подорожал проезд в общественном транспорте Киева.

Но потом решение отложили, чтобы оно было не таким шокирующим для пассажиров, так что до субботы проезд в маршрутках ещё будет стоить 20 гривен за поездку,

– подытожил Мойсеенко.

Напомним, что в городе действительно дорожает проезд. Например, разовый билет на электричку с 22 июля уже стоит 30 гривен.

А ещё с 15 июля выросла цена в Киеве на проезд в коммунальном транспорте. Теперь в столице одна поездка стоит 30 гривен.