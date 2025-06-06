"Хорошая жизнь" не светит: Россия сможет финансировать армию только при одном условии

Россия еще долго может вести войну постоянных штурмов, жуковско-советского стиля. А вот новая технологическая война для россиян неподъемна.

Доктор экономических наук, глава Adventer Group Анатолий Длигач рассказал 24 Каналу, что прогнозы по разрушению экономики России и в этом году, и за 3 года – правильные, но зависят от нескольких факторов.

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Война в постоянных "мясных" штурмах

Длигач отметил, что воевать по сталинским или жуковским методам Россия может еще долгое время. Ее армия не крепкая, а длинная. Впрочем выплаты своим военным в России уже начинают уменьшать. Поэтому России не избежать перехода с рекрутинга на мобилизацию.

Соответственно войну с "мясными" штурмами, железом, которое фактически не ездит, потому что его нечем модернизировать, будет вести еще долго. Они уже использовали подавляющее количество танков и бронетехнику использовали. Каждый квадратный километр будет даваться ей ценой огромного количества жизней,

– отметил доктор экономических наук.

Он продолжил, что жизни в России не ценятся. Такой формат войны Россия потянет даже до 2028 года.

Технологическая война

По словам главы Adventer Group, ведение технологической войны с чипами и т.д., требует валютных поступлений. Никто так просто ничего России не подарит. Санкции делают невозможным для России параллельный импорт. В ней приостанавливаются военные программы.

"Не происходит модернизация традиционных производств. Парадокс, но промышленники просят Путина одновременно защитить их от китайских товаров и помочь им в выходе российских товаров на китайский рынок, который защищен от российских товаров", – подчеркнул Длигач.

Он добавил, что о конкурентоспособности вообще речь идти не может, потому что россиянам приходится от Китая защищаться и на внутреннем рынке. Это касается и других стран, где они пытаются иметь хоть какой-то спрос. Россияне уже пытаются вынести производства условно в Китай, потому что в России их модернизировать невозможно.

Экономика России

Как отметил доктор экономических наук, фонд национального благосостояния в России уже почти исчерпан. Там осталось около 3 триллионов рублей. Сейчас остановлено использование этого фонда для покрытия дефицита государственного бюджета, но и занимать Россия не может.

Она прибегает к эмиссионным процессам. Возможно, будут сокращаться расходы на другие, прежде всего, социальные программы. Остается еще такой инструмент, как девальвация рубля. Все это можно будет увидеть уже в 2025 году, но в 2026 году такие возможности для России закончатся,

– подчеркнул глава Adventer Group.

Он отметил, что "хорошая жизнь" в Москве, рестораны, тик-токи, все это постепенно будет утихать. Российская промышленность деградирует, российская экономика не растет. Без ВПК была бы тотальная рецессия.