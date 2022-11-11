Что будет с долларом на следующую неделю: хорошие новости от эксперта

Курс в Украине, по прогнозам эксперта, сейчас стабилен. Частичные колебания будут происходить, но в нынешних условиях они вполне допустимы. Чего ждать от доллара на следующую неделю читайте в материале.

Что будет с долларом на следующую неделю

Как рассказал 24 каналу Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного Общества "Коммерческий Индустриальный Банк", валютный рынок в Украине сейчас стабилен.

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Ожидается, что курс доллара будет колебаться в пределах 1,5 гривны. Это обычные характеристики в условиях войны.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "Коммерческий индустриальный банк" В ближайшую неделю, с 14 по 20 ноября, валютный рынок будет оставаться стабильным и прогнозируемым. Да, колебания курса возможны в пределах 39,5 – 41 гривен. Конечно, в мирные времена эти "1,5 гривны" не являются показателем валютной уравновешенности. Однако в условиях войны, после длительной "долларовой лихорадки", такая амплитуда курса вполне допустима.

При каких условиях курс остается стабильным

Эксперт отмечает, что, в общем, спрос на наличную валюту сократился: с середины октября разрыв между спросом и предложением — в пределах 20%. Это самый низкий показатель с момента широкомасштабного вторжения в Украину.

О стабильности валютного курса свидетельствует достаточно низкий уровень инфляции, который в сентябре и октябре не пересек отметку в 1,7%. Это также самый низкий уровень инфляции с февраля 2022 года,

– добавляет Герман Марченко.

Кроме того, в обществеуспехов ВСУ в Херсоне, предстоящего саммита G20, а также относительная нормализация работы энергосистемы страны.

Такие ожидания должны сказаться хорошо на курсе. Конечно, единой лишь психологической уверенности без экономической основы для укрепления гривни недостаточно, однако на рынок не будет давить искусственный ажиотаж.

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