В феврале доллар под контролем, но изменение курса возможни

Прогнозируется, что ситуация на рынке будет активной, но без резких колебаний. Благодаря стратегии Национального банка и внешнеэкономическим факторам, валютный курс будет оставаться в пределах стабильности, хотя мелкие изменения стоимости возможны.

Какую ситуацию на рынке ждать в феврале

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в начале февраля, как и в конце января, на валютном рынке будет довольно динамичная ситуация. То есть изменения курса будут происходить чуть ли не ежедневно.

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Банкир добавляет, что будет влиять на рынок несколько факторов, в частности:

Стратегия Нацбанка, направлена на укрепление гривны, предотвращения хаотических курсовых изменений и стабилизации спроса и предложения.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Речь идет об учетной ставке и действие режима "управляемой гибкости", в рамках которого могут осуществляться валютные интервенции.

Внутриэкономические факторы: развитие основных отраслей, уровень потребительских цен, уровень спроса на иностранные валюты и тому подобное. Внешнеполитические и экономические факторы, связанные, как уровнем получаемой военно-технической и финансовой помощи, политика США относительно войны в Украине, цены на основные экспортные товары Украины на международных рынках. Ход войны и ее последствия, общественные настроения.

Поэтому от таких факторов будет зависеть курсовая ситуация, но не стоит считать, что ожидаемые изменения будут не приемлемыми. Все будет наоборот: они будут без ущерба для стабильности валютного рынка.

Какой курс будет в последний месяц зимы

По словам Лесового, в феврале ожидается, что на рынке будет контролируемая стоимость основных валют. В то же время по доллару, то есть предположение, что официальный курс по итогам февраля может колебаться в диапазоне 42 – 42,40 гривны за доллар.

В феврале не предполагаем изменений коридора рынка, ведь регулятор, что случалось не раз с начала полномасштабного вторжения, будет действовать максимально эффективно, пытаясь сбалансировать спрос и предложение и таким образом сдержать курсовой рост,

– добавляет банкир.

Обратите внимание! На рынке прогнозируют отсутствие паники и ажиотажа.