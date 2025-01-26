На яку ситуацію на ринку чекати в лютому

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, на початку лютого, як і наприкінці січня, на валютному ринку буде доволі динамічна ситуація. Тобто зміни курсу відбуватимуться чи не щодня.

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Банкір додає, що впливатиме на ринок декілька факторів, зокрема:

Стратегія Нацбанку, спрямована на зміцнення гривні, унеможливлення хаотичних курсових змін та стабілізації попиту та пропозиції.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Йдеться про облікову ставку та дію режиму "керованої гнучкості", в межах якого можуть здійснюватися валютні інтервенції.

Внутрішньоекономічні чинники: розвиток основних галузей, рівень споживчих цін, рівень попиту на іноземні валюти тощо. Зовнішньополітичні та економічні чинники, пов’язані, як рівнем отримуваної воєнно-технічної та фінансової допомоги, політика США щодо війни в Україні, ціни на основні експортні товари України на міжнародних ринках. Перебіг війни та її наслідки, суспільні настрої.

Відтак від таких факторів залежатиме курсова ситуація, але не варто вважати, що очікувані зміни будуть не прийнятними. Все буде навпаки: вони будуть без шкоди для стабільності валютного ринку.

Який курс буде в останній місяць зими

За словами Лєсового, у лютому очікується, що на ринку буде контрольована вартість основних валют. Водночас щодо долара, то є припущення, що офіційний курс за підсумками лютого може коливатися в діапазоні 42 – 42,40 гривні за долар.

У лютому не передбачаємо змін коридору ринку, адже регулятор, що траплялося не раз з початку повномасштабного вторгнення, діятиме максимально ефективно, намагаючись збалансувати попит і пропозицію і таким чином стримати курсове зростання,

– додає банкір.

Зверніть увагу! На ринку прогнозують відсутність паніки та ажіотажу.