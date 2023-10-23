Украинцы меньше покупают валюты: стоит ли ожидать понижения курса доллара в октябре

На прошлой неделе на наличном рынке доминировали тенденции к постепенному укреплению гривн і. Причиной таких тенденций стало ожидаемое сокращение спроса во второй половине месяца.

Ситуация на валютном рынке

Во время разговора с 24 Каналом банкир Анна Золотько заметила, если у в прошлый понедельник стоимость американского доллара в среднем составляла 38,15 гривны за доллар, то к концу недели она опустилась до 38 – 38,05 гривны за доллар.

Читайте также Турбулентные выходные: курс доллара снова просел в обменниках

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Ощутимо сократился спрос со стороны населения на покупку иностранной валюты безналичными каналами. В течение недели украинцы в среднем покупали на ВРУ 16 – 18 миллионов долларов, что на 3 – 4 миллиона долларов меньше показателей позапрошлой недели. Хотя общий спрос на валюту на ВРУ немного вырос, и НБУ для покрытия структурного дефицита валюты продал за неделю 735 миллионов долларов.

Несмотря на рост показателя на 160 миллионов по сравнению с позапрошлой неделей, колебания безналичного курса были умеренными. И неделю валютный рынок Украины завершил на отметке 36,54 гривны за доллар.

НБУ пересмотрит уровень учетной ставки

Золотько также подчеркивает, что ключевым событием на этой неделе станет заседание комитета по монетарной политике НБУ и решение правления НБУ по учетной ставке. Она отмечает, что ввиду показателей инфляции, рынок ожидает от регулятора очередного снижения ставки на 2%.

Если эти прогнозы оправдаются, значительное влияние событие на валютный рынок не будет оказывать. Хотя умеренный рост волатильности на наличном рынке не исключен, ведь периоды пересмотра ставки нередко становятся поводом для спекулятивных атак на гривну,

– объясняет Анна Золотько.

Каким будет курс доллара на этой неделе

Во время последнего пересмотра уровня учетной ставки регулятор продолжил динамику понижения. В настоящее время она находится на уровне 20% годовых

На мой взгляд, в течение этой недели стоимость американского доллара на наличном рынке будет находиться в диапазоне 37,80 – 38,40 гривны за доллар,

– прогнозирует Золотько.

Другой банкир Тарас Лесовой прогнозирует, что наличный курс на этой неделе будет в диапазоне 37,5 – 38,5 гривны за доллар и 39 – 42 гривны за евро и в ценовой политике валюты по отношению к гривне ждать особых изменений не стоит.

Наличный курс доллара 23 октября

Банки покупают доллар в среднем по 37,50 гривны, а продают по 38,15 гривны.

покупают доллар в среднем по 37,50 гривны, а продают по 38,15 гривны. Обменники – в среднем по 37,50 гривны и 38,13 гривны соответственно.

– в среднем по 37,50 гривны и 38,13 гривны соответственно. Черный рынок – по 38,10 гривны и 38,10 гривны соответственно.

зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.