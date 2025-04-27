Евро будет держаться предела: какой прогноз банкира в мае
- Курс евро в начале мая будет оставаться на уровне 45 – 48 гривен за евро как на межбанке, так и на наличном рынке.
- На валютный рынок в Украине могут повлиять окончание экономических льгот ЕС для украинских товаров, подписания ресурсного соглашения с США и возможные пошлины от США для Европы.
На следующей неделе рынок валют будет сохранять мартовские тенденции. В то же время курс евро будет находиться на одинаковом уровне как на наличном рынке, так и на межбанке. Также, назван ряд факторов, которые будут иметь влияние на стоимость валюты.
Какой курс евро прогнозируется
Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, с 28 апреля по 4 мая курс евро будет находиться на одинаковом уровне на межбанке и на наличном рынке. Речь идет о границе в 45 – 48 гривен за евро.
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Таким образом, в начале мая валютный рынок будет придерживаться тех тенденций, что и на прошлой неделе.
А именно ожидается, что колебания официального курса будут происходить в пределах мартовских коридоров. В то же время давление экспортеров может увеличиться благодаря грядущему налоговому периоду. Также, наличный рынок вероятно снова сравняется курсовыми показателями с безналичным и тому подобное.
Кроме того, Лесовой назвал важные факторы, которые могут повлиять на курс в мае:
- Май является последним месяцем, когда будут действовать экономические льготы ЕС для украинских товаров, а значит, экспортеры должны приготовиться к изменениям.
- Влияние от подписания или неподписания так называемого ресурсного соглашения с США и возможность предоставления гарантий безопасности для Украины.
- Хотя пошлины США пока отсрочены, но страны Европы будут готовиться к ним. Поэтому это может повлиять на финпомощь для Украины.
Обратите внимание! В то же время до сих пор неизвестен ряд экономических факторов, что вместе с военными факторами могут повлиять на валютный рынок.