На следующей неделе курс евро в Украине будет оставаться в традиционных пределах. Несмотря на возможные колебания эксперт успокаивают: резких скачков не ожидается. Но сейчас не стоит спешить с покупкой валюты.

Какой курс евро прогнозируется на следующей неделе?

Банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала рассказал, что благодаря режиму управляемой гибкости НБУ будет вовремя реагировать на потенциальные угрозы для рынка валюты.

Речь идет о ситуации, когда, например, навально растет спрос. Кроме того, Лесовой добавляет, что на рынке курс евро будет более активным, чем курс доллара.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Формирование курса евро происходит преимущественно на основе мировых торгов пары доллар/евро, то есть на украинский курс будет влиять соотношение этих двух валют в мире.

Более того, несмотря на то, что ни доллар, ни евро не будут в пределах риска обвала, стоит заметить, что курс евро может расти и снижаться более активно на следующей неделе.

Но даже в таких условиях мы не ожидаем, что стоимость евро существенно "оторвется" от доллара,

– добавляет Лесовой.

В этой ситуации гражданам советуют не бежать сломя голову в обменники для покупки евровалюты. Опыт августа доказал, что после быстрого роста наступает быстрый откат цены к предыдущим показателям.

Обратите внимание! С 15 по 21 сентября на межбанке и на наличном рынке евро будет находиться в одинаковом диапазоне – от 47,50 гривны до 49 гривен за валюту.

Каким было евро на этой неделе?