Будет ли евро штормить: прогноз цены на следующую неделю
- Курс евро в Украине будет оставаться в традиционных пределах будет оставаться в традиционных пределах без резких скачков, но валюта может более активно меняться по сравнению с долларом.
- С 15 по 21 сентября курс евро на межбанке и наличном рынке будет колебаться в пределах 47,50 – 49 гривен.
На следующей неделе курс евро в Украине будет оставаться в традиционных пределах. Несмотря на возможные колебания эксперт успокаивают: резких скачков не ожидается. Но сейчас не стоит спешить с покупкой валюты.
Какой курс евро прогнозируется на следующей неделе?
Банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала рассказал, что благодаря режиму управляемой гибкости НБУ будет вовремя реагировать на потенциальные угрозы для рынка валюты.
Читайте также Из-за ударов России или просто не надо: Украина перестала получать азербайджанский газ
Речь идет о ситуации, когда, например, навально растет спрос. Кроме того, Лесовой добавляет, что на рынке курс евро будет более активным, чем курс доллара.
Формирование курса евро происходит преимущественно на основе мировых торгов пары доллар/евро, то есть на украинский курс будет влиять соотношение этих двух валют в мире.
Более того, несмотря на то, что ни доллар, ни евро не будут в пределах риска обвала, стоит заметить, что курс евро может расти и снижаться более активно на следующей неделе.
Но даже в таких условиях мы не ожидаем, что стоимость евро существенно "оторвется" от доллара,
– добавляет Лесовой.
В этой ситуации гражданам советуют не бежать сломя голову в обменники для покупки евровалюты. Опыт августа доказал, что после быстрого роста наступает быстрый откат цены к предыдущим показателям.
Обратите внимание! С 15 по 21 сентября на межбанке и на наличном рынке евро будет находиться в одинаковом диапазоне – от 47,50 гривны до 49 гривен за валюту.
Каким было евро на этой неделе?
С 8 по 14 сентября эксперт из Глобус Банка Тарас Лесовой для 24 Каналом заявил, что евро не испытает ценового рывка, а его диапазон будет в пределах 48 – 49,50 гривны за евро.
Зато соотношение 1 евро будет на уровне 1,15 – 1,20 доллара, что соответствует стандартным показателям.
Интересно, что в период с 1 по 7 сентября прогнозируемые коридоры валютных колебаний были также на уровне 48 – 49,50 гривны за евро.