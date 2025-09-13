Наступного тижня курс євро в Україні залишатиметься в традиційних межах. Попри можливі коливання експерт заспокоюють: різких стрибків не очікується. Але зараз не варто поспішати з купівлею валюти.

Який курс євро прогнозується наступного тижня?

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу розповів, що завдяки режиму керованої гнучкості НБУ буде вчасно реагувати на потенційні загрози для ринку валюту.

Йдеться про ситуації, коли, наприклад, навально зростає попит. Крім того, Лєсовий додає, що на ринку курс євро буде більш активним, аніж курс долара.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Формування курсу євро відбувається переважно на основі світових торгів пари долар/євро, тобто на український курс впливатиме співвідношення цих двох валют у світі.

Ба більше, попри те, що ані долар, ані євро не будуть в межах ризику обвалу, варто зауважити, що курс євро може зростати та знижуватися більш активно наступного тижня.

Але навіть у таких умовах ми не очікуємо, що вартість євро суттєво "відірветься" від долара,

– додає Лєсовий.

У цій ситуації громадянам радять не бігти стрімголов в обмінники для купівлі євровалюти. Досвід серпня довів, що після швидкого зростання настає швидке відкочування ціни до попередніх показників.

Зверніть увагу! З 15 по 21 вересня на міжбанку та на готівковому ринку євро перебуватиме в однаковому діапазоні – від 47,50 гривні до 49 гривень за валюту.

Яким було євро цього тижня?