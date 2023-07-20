Последняя неделя июля: может ли курс удивить резким скачком
На стабильность курса доллара в последние недели влияет несколько факторов. Это и уровень инфляции, и внешние резервы, и международная поддержка. Впрочем, будет ли стабильность продолжаться и дальше, рассказывает эксперт в материале.
Прогноз курса доллара и евро на 24 – 30 июля
Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в разговоре с 24 Каналом сообщил, что последняя неделя июля будет для курса стабильной, ведь не предполагается существенных изменений.
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Курсовой коридор колебаний сохранится на уровне 36,7 – 37,3 гривны. А евро на уровне 41 – 42 гривен. Наличный курс будет колебаться ближе к уровню официального курса, а на курс евро будет влиять соотношение пары доллар/евро на международном рынке.
Как добавляет эксперт, такая стабильность напрямую зависит от уровня инфляции. С начала года она составила всего 4,6%, то есть ежемесячно в среднем это 0,77%. А вот в годовом исчислении – 12,8%.Важно, что на это еще и повлияло количество внешних резервов Украины. Сейчас они накоплены на уровне 39 миллиардов долларов. Это дает основание для дальнейшей стабильности экономики страны.
А еще позитив придает рост доходности по украинским евробондам, что является ярким выразителем увеличения позитива в отношении международного сообщества к украинской экономике.
Главные факторы, влияющие на валютный рынок
- Мощная макрофинансовая помощь со стороны стран-партнеров Украины по последним положительным новостям – планы Евросоюза выделить к 2027 году 17 миллиардов евро.
Напомним, что Украина ежемесячно требует до 4 миллиарда долларов, чтобы покрывать значительные расходы государственного бюджета,
– добавляет Тарас Лесовой.
- Постепенное развитие экономики в сверхсложных условиях войны. Речь идет не только о крупном бизнесе, но и о развитии малого и среднего бизнеса, в частности, благодаря участию предпринимателей в государственной программе льготного кредитования "5-7-9".
- Экспортный потенциал, а это видоизмененное зерновое соглашение и гарантии Турции о безопасной транспортировке продукции АПК в страны Азии и Африки. Это может положительно сказаться на объемах экспорта и уровне валютных поступлениях.
- Военные достижения ВСУ, успешные действия по освобождению украинских территорий от врага (косвенный, но существенный фактор, прежде всего, формирующий общественные настроения).
- Реализация стратегии НБУ по постепенной либерализации валютного рынка: ожидаемый возврат к инфляционному таргетированию с гибким обменным курсом.
Таким образом, в течение 24 – 30 июля ситуация на валютном рынке будет достаточно прогнозируемой и спокойной, говорит эксперт. С экономической стороны на наличном рынке нельзя ждать каких-то "катаклизмов".
Курс доллара на сегодня
- По состоянию на утро 20 июля покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,70 гривны, а продажа – 37,30 гривны.
- В обменниках: покупка доллара на уровне 36,90 гривны, а продажа – 37,27 гривны.
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,08 гривны, продажи – 37,18 гривны.