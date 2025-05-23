Июньский рубикон: преодолеет ли доллар отметку в 42 гривны

Прогнозируется, что в июне курсовые колебания доллара вернутся в предел декабря – января. Вместе с тем, ситуация на рынке будет оставаться прогнозируемой, а никаких резких изменений не предвидится.

Как менялся курс с 2025 года

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что с начала весны официальный курс ни разу не пересекал отметку в 42,02 гривны за доллар, что было стартовым курсом года.

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В течение этого времени официальные показатели всегда были ниже: от 2,5% в последнюю декаду апреля до 1% в мае.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Можем даже сказать, что "естественным путем" образовался определенный курсовой рубикон в 42 гривны, психологическая отметка, и несмотря на то, что в бюджете на 2025 год средневзвешенный курс заложен на уровне 45 гривен за доллар.

Причин для такого несоответствия ожиданиям и прогнозам множество, среди которых особого внимания стоят:

из-за роста курсов в течение ноября – декабря 2024 года и в январе, когда был зафиксирован самый высокий официальный курс доллара (рекорд официального курса зафиксирован на отметке 42,28 гривны за доллар);

отчасти можно предположить, что произошло определенное "истощение" спроса: приобретение валюты было в среднем на 30 – 40% выше привычных показателей;

рекордный объем международных резервов – по итогам апреля более 46,7 миллиарда долларов (это тот базис, который позволяет НБУ уравновешивать спрос и предложение, в рамках действующего режима "управляемой гибкости" осуществляя валютные интервенции);

мощный объем международной финпомощи - ожидается, что за 2025 год Украина получит около 55 миллиардов долларов (по оценке Министерства финансов Украины "бюджетная" потребность в международной финпомощи на 2025 год оценивается в 38,4 миллиарда долларов);

определенная турбулентность на мировых финансовых рынках: увеличение веса евро в связке с долларом;

Напомню, что с начала года официальный курс евро существенно вырос: с 43 – 43,5 гривны за евро до почти 47 гривен за евро – почти на 9%,

– говорит Лесовой.

в то же время ситуация является достаточно динамичной и иногда события разворачиваются вопреки ожиданиям: надо отметить, что при снижении курса евро в мире, курс европейской валюты в Украине также изменится.

Какие прогнозы по евро и доллару в июне

В июне ситуация будет инерционно похожей на май, однако вполне возможно, что в первый месяц лета рубикон в 42 гривны для официального курса может быть преодолен.

Впрочем не стоит ожидать излишне быстрых изменений. Кроме того, прогноз упирается во множество факторов, которые невозможно учесть, что называется "заранее". Напомню, что в рамках режима управляемой гибкости все изменения на валютном рынке являются достаточно сглаженными, медленными и без скачков,

– добавляет Тарас Лесовой.

Официальные курсы доллара и евро:

Ожидается, что колебания официального курса будет происходить в пределах коридора 41,6 – 42 гривен за доллар.

То есть можем предположить, что медленно спрос на валюту будет расти, и дотянется до уровня потребительских цен. В то же время продлится период минимальных курсовых расхождений между курсами межбанка и наличного рынка, а это означает, что не произойдет глобальных "разрывов" между этими показателями.

Относительно ситуации с курсом евро, то стоимость европейской валюты будет зеркальной ее курса к доллару на мировых рынках.

Думаю, что можно рассчитывать, что курсовое соотношение будет на таком уровне: 1 евро = 1,05 – 1,15 доллара,

– отмечает банкир.

Спред является достаточно широким, ведь многое будет зависеть от таможенных столкновений США и ЕС и поведения ведущих мировых инвесторов.