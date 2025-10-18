Украинское правительство четко указало, что война будет длиться дольше. Поэтому Международный валютный фонд учитывает этот фактор.

Чем объяснили свои прогнозы в Фонде?

Таким образом Фонд объяснил отсутствие улучшения прогнозов на 2025 и 2026 годы атаками России по украинской энергоструктуры, а также ожиданиями, что война продлится в течение следующего года, пишет 24 Канал со ссылкой на главу Европейского департамента МВФ Альфреда Каммера.

По балансу текущего счета, то изменения, которые вы видите в наших прогнозах на 2025 год, отражают, что, с одной стороны, мы фиксируем увеличение импорта критически важных товаров, которые необходимы Украине для ведения войны, а с другой стороны, увеличение импорта населением – учитывая потерю конкурентоспособности экономики,

– сказал Каммер.

Он подчеркнул важность для Украины продолжать "решительные реформаторские усилия":

в борьбе с коррупцией; улучшении управления; укреплении институтов.

По словам Альфреда Каммера, это чрезвычайно важно для подготовки Украины к этапу реструктуризации и ее желания стать частой ЕС.

Должен сказать, что одна из частей программы также четко сосредоточена на мобилизации внутренних доходов. Доноры оказывают Украине существенную поддержку, но Украина также должна поддерживать свой бюджет, приложив решительные усилия для увеличения доходов,

– объяснил представитель МВФ.

В частности он добавил, что правительство "имеет очень перспективное видение, которое выходит за пределы этой войны, и хочет создать надлежащие условия для структуры экономики, а также для структуры правительства и государства, чтобы поддержать социальные расходы, которых ожидает население".

Важно! Однако прогнозы роста в Украине действительно ухудшились. И это является отражением того, что можно увидеть в частности от атак России на энергетическую инфраструктуру, которые также затрагивают гражданское население.

Что известно о финансировании Украины?

Международный валютный фонд уговорил украинское правительство существенно увеличить прогноз дополнительного финансирования. Об этом пишет Bloomberg.

С самого начала Украина оценивала дефицит внешнего финансирования почти в 38 миллиардов долларов. Однако после переговоров с МВФ, цифра увеличилась до около 65 миллиардов долларов.

Заметьте! Речь идет о финансировании, которое понадобится Украине до конца 2027 года.

Что еще следует знать о программе от МВФ?