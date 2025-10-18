Український уряд чітко вказав, що війна триватиме довше. Тому Міжнародний валютний фонд враховує цей фактор.

Чим пояснили свої прогнози у Фонді?

Таким чином Фонд пояснив відсутність покращення прогнозів на 2025 та 2026 роки атаками Росії по українськії енергоструктури, а також очікуваннями, що війна триватиме впродовж наступного року, пише 24 Канал з посиланням на очільника Європейського департаменту МВФ Альфреда Каммера.

Щодо балансу поточного рахунку, то зміни, які ви бачите в наших прогнозах на 2025 рік, відображають, що, з одного боку, ми фіксуємо збільшення імпорту критично важливих товарів, які необхідні Україні для ведення війни, а з іншого боку, збільшення імпорту населенням – з огляду на втрату конкурентоспроможності економіки,

– сказав Каммер.

Він наголосив на важливості для України продовжувати "рішучі реформаторські зусилля":

у боротьбі з корупції; покращенні врядування; зміцненні інститутів.

За словами Альфреда Каммера, це надзвичайно важливо для підготовки України до етапу реструктуризації та її бажання стати частою ЄС.

Маю сказати, що одна з частин програми також чітко зосереджена на мобілізації внутрішніх доходів. Донори надають Україні суттєву підтримку, але Україна також повинна підтримувати свій бюджет, доклавши рішучих зусиль для збільшення доходів,

– пояснив представник МВФ.

Зокрема він додав, що уряд "має дуже перспективне бачення, яке виходить за межі цієї війни, і хоче створити належні умови для структури економіки, а також для структури уряду й держави, щоби підтримати соціальні видатки, яких очікує населення".

Важливо! Однак прогнози зростання в Україні дійсно погіршилися. І це є відображенням того, що можна побачити зокрема від атак Росії на енергетичну інфраструктуру, які також зачіпають цивільне населення.

Що відомо про фінансування України?

Міжнародний валютний фонд вмовив український уряд суттєво збільшити прогноз додаткового фінансування. Про це пише Bloomberg.

З самого початку України оцінювала дефіцит зовнішнього фінансування майже у 38 мільярдів доларів. Проте після перемовин з МВФ, цифра збільшилась до близько 65 мільярдів доларів.

Зауважте! Мова йде про фінансування, яке знадобиться Україні до кінця 2027 року.

Що ще слід знати щодо програми від МВФ?