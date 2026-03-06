"Время действовать решительно": МВФ предупреждает о неожиданных шоках для экономики

Рост цен на энергоносители в мире будет сохраняться в течение года на уровне 10%. Это может подтолкнуть глобальную инфляцию и в итоге замедлить экономический рост на 0,1– 0,2%.

Как вырастут цены в мире?

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в интервью Bloomberg во время конференции "Азия в 2050 году" в Бангкоке.

Мировая экономика демонстрирует удивительную устойчивость. Один шок сменяет другой, но несмотря на это рост держится на уровне 3,3%,

– отметила Георгиева.

Однако сейчас, по ее словам, эта устойчивость "снова проходит серьезное испытание".

Дело в том, что многие государства встретили развертывание нового конфликта на Ближнем Востоке с исчерпанными резервами, которые "съели" предыдущие экономические потрясения.

Особенно в зоне риска:

страны-импортеры нефти;

экономики тихоокеанских островов, которые находятся "в конце цепочки поставок";

и страны с низким уровнем дохода и высоким уровнем долга.

Наш совет всем странам-членам – действовать решительно и наводить порядок в собственной экономике в условиях мира с повышенной неопределенностью,

– подчеркнула руководитель МВФ.

Она добавила, что сейчас наступает мир "более частых и неожиданных" шоков для экономики.

Важно! Георгиева посоветовала правительствам всех государств тщательно следить за изменениями цен и валютных курсов и готовить экономики к новым вызовам, не только политических конфликтов, но и технологических изменений и торговых споров.

Как МВФ будет помогать странам?

В то же время Георгиева отметила, что многие экономики Азии за последние два десятилетия смогли усилить свои финансовые возможности и накопить значительные резервы.

Поэтому МВФ уже обсуждает с некоторыми странами возможную помощь, чтобы поддержать платежный баланс, если неопределенность на мировых рынках усилится.

Сейчас Фонд сотрудничает по различным программам с 50 государствами;

Также МВФ готов расширять действующие договоренности или запускать новые при необходимости.

К слову, недавно Международный валютный фонд утвердил новую программу финансирования для Украины. Она рассчитана на 4 года, а объем кредитных средств составит 8,1 миллиарда долларов.

Что важно, новая программа сотрудничества с МВФ для Украины является якорной для всей международной финансовой поддержки, в частности для получения кредита на 90 миллиардов евро от Европейского Союза,

– отметила премьер Юлия Свириденко.

Заметьте! Первый транш в размере 1,5 миллиарда долларов по этой программе Украина уже получила. По словам Свириденко, он пойдет на приоритетные расходы и поддержку макрофинансовой стабильности.

