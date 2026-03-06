"Время действовать решительно": МВФ предупреждает о неожиданных шоках для экономики
- МВФ предупреждает о росте цен на энергоносители на 10% в течение года, что может подтолкнуть глобальную инфляцию и замедлить экономический рост.
- В зоне риска находятся страны-импортеры нефти, экономики тихоокеанских островов и страны с низким доходом и высоким долгом, которые пострадают от новых экономических потрясений.
Рост цен на энергоносители в мире будет сохраняться в течение года на уровне 10%. Это может подтолкнуть глобальную инфляцию и в итоге замедлить экономический рост на 0,1– 0,2%.
Как вырастут цены в мире?
Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в интервью Bloomberg во время конференции "Азия в 2050 году" в Бангкоке.
Мировая экономика демонстрирует удивительную устойчивость. Один шок сменяет другой, но несмотря на это рост держится на уровне 3,3%,
– отметила Георгиева.
Однако сейчас, по ее словам, эта устойчивость "снова проходит серьезное испытание".
Дело в том, что многие государства встретили развертывание нового конфликта на Ближнем Востоке с исчерпанными резервами, которые "съели" предыдущие экономические потрясения.
Особенно в зоне риска:
- страны-импортеры нефти;
- экономики тихоокеанских островов, которые находятся "в конце цепочки поставок";
- и страны с низким уровнем дохода и высоким уровнем долга.
Наш совет всем странам-членам – действовать решительно и наводить порядок в собственной экономике в условиях мира с повышенной неопределенностью,
– подчеркнула руководитель МВФ.
Она добавила, что сейчас наступает мир "более частых и неожиданных" шоков для экономики.
Важно! Георгиева посоветовала правительствам всех государств тщательно следить за изменениями цен и валютных курсов и готовить экономики к новым вызовам, не только политических конфликтов, но и технологических изменений и торговых споров.
Как МВФ будет помогать странам?
В то же время Георгиева отметила, что многие экономики Азии за последние два десятилетия смогли усилить свои финансовые возможности и накопить значительные резервы.
Поэтому МВФ уже обсуждает с некоторыми странами возможную помощь, чтобы поддержать платежный баланс, если неопределенность на мировых рынках усилится.
Сейчас Фонд сотрудничает по различным программам с 50 государствами;
Также МВФ готов расширять действующие договоренности или запускать новые при необходимости.
К слову, недавно Международный валютный фонд утвердил новую программу финансирования для Украины. Она рассчитана на 4 года, а объем кредитных средств составит 8,1 миллиарда долларов.
Что важно, новая программа сотрудничества с МВФ для Украины является якорной для всей международной финансовой поддержки, в частности для получения кредита на 90 миллиардов евро от Европейского Союза,
– отметила премьер Юлия Свириденко.
Заметьте! Первый транш в размере 1,5 миллиарда долларов по этой программе Украина уже получила. По словам Свириденко, он пойдет на приоритетные расходы и поддержку макрофинансовой стабильности.
Почему цены могут прыгнуть?
После ударов США и Израиля по Ирану ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. В ответ Тегеран начал масштабные атаки ракетами и беспилотниками по своим противникам, среди которых оказались и американские военные объекты. Такая эскалация значительно повысила риски дальнейшего расширения конфликта.
Из-за напряженной ситуации с безопасностью существенно сократилось движение танкеров через Ормузский пролив, который является одним из главных мировых маршрутов транспортировки нефти. Судоходные компании начали отказываться от перевозок из-за угрозы ракетных ударов и атак беспилотников.
На фоне этих событий цены на нефть резко выросли, что вызвало беспокойство на мировых финансовых рынках. Аналитики предупреждают, что длительная нестабильность в регионе может вызвать новый всплеск глобальной инфляции и одновременно замедлить экономический рост во многих странах.