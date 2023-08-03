Стоит ли украинцам хранить средства в банковских депозитах

Ставка по гривневым и валютным депозитам будет расти до конца сентября. Так что, по мнению банкира, украинцам станет выгоднее хранить деньги в банках. Какой срок депозита выбрать, чтобы заработать, рассказываем дальше.

"Чистая" прибыль по новым гривневым депозитам составит 3 – 5% годовых по итогам III квартала (июль – сентябрь), по мнению банкира Дмитрия Замотаева, передает 24 Канал. В этот же период депозиты в иностранной валюте будут иметь ориентировочно 3% прибыли.

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Стоит ли украинцам открывать депозит сейчас

Экономическое развитие страны и снижение уровня инфляции побуждали НБУ к снижению учетной ставки на 3 процентных пункта, то есть теперь она составляет 22% годовых. Дмитрий считает, что до конца этого года этот показатель может снизиться до 20%. В таком случае возможно сокращение ставок по гривневым депозитам на 1 – 2 процентных пункта.

Банкир отмечает, что такой стремительный рост ставок по гривневым депозитам, который наблюдался с апреля по июнь включительно – результат политики НБУ, которая была направлена на укрепление национальной валюты.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка При благоприятных экономических, военных условиях, в течение третьего квартала между банками продолжится борьба за клиента с активным развитием, как гривневых, так и валютных депозитных программ. А доходность гривневых и валютных депозитов станет соизмеримой.

Он подчеркивает, что тенденция роста ставок по валютным депозитам с размещением от 1 года будет длиться минимум до сентября. Таким образом вклады в иностранной валюте сравняются с гривневыми.

Регулятор внедрил 3-месячные депозитные сертификаты по ставке в 25%, что совпадало с размером учетной ставки. Поэтому снижение учетной ставки станет причиной соответствующих корректировок процентов по гривневым вкладам. Но на фоне низкой инфляции, вполне адекватной военной ситуации, на прибыли граждан это почти не скажется.

– подчеркивает Дмитрий

Не смотря на сложную ситуацию в стране, Замотаев прогнозирует увеличение количества вкладов в III квартале 2023 года на 5-10%. Речь идет как о валютных, так и о гривневых депозитах. По идее, значительная часть из них (около 80%) будут от 9 месяцев, поскольку именно на этот срок банки будут предлагать самые выгодные условия.