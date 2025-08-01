В базовом сценарии макропрогноза Нацбанк ожидает рекордную финансовую помощь для Украины от международных партнеров в этом году. Однако дальнейшая поддержка зависит от многих факторов.

Сколько денег получит Украина?

Украина должна получить примерно 54 миллиарда долларов от иностранных партнеров в 2025 году. Благодаря этому удастся покрыть бюджетный дефицит, даже несмотря на рост расходов на оборону, сообщает 24 Канал со ссылкой на инфляционный отчет НБУ.

Смотрите также Правительство Германии увеличит поддержку Украины в 2026 году

Украина уже получила около 24 миллиардов долларов финансовой поддержки по состоянию на июль 2025 года.

До конца года ожидается поступление еще 18 миллиардов долларов по программе ERA Loans.

Еще 8 миллиардов долларов, по данным НБУ, должны поступить в рамках Ukraine Facility.

Впрочем уже в следующие 2 года размер помощи Украине от международных партнеров будет уменьшаться. Нацбанк спрогнозировал такие поступления:

в 2026 году – 35 миллиардов долларов поддержки;

в 2027 году – 30 миллиардов помощи.

Важно! Треть этой помощи международные партнеры Украины уже анонсировали, а другая помощь еще обсуждается.

Какие риски по финансовой помощи?

Впрочем существуют риски для дальнейшей финансовой поддержки Украины. НБУ отмечает, что помощь будет зависеть от политических решений, которые будет принимать руководство стран, а также от проведения реформ в Украине.

По прогнозу Нацбанка, Украине придется принять дополнительные меры, если вдруг часть иностранной поддержки так и не поступит. Среди них:

увеличение бюджетных доходов;

сокращение бюджетных расходов;

увеличение внутренних заимствований.

Стоит знать! Если этих мер будет мало, тогда вероятно эмиссионное финансирование, которое может увеличить инфляционное давление. На это НБУ готов ответить жесткой монетарной политикой.