Все хуже, чем ожидалось: правительство России ухудшило прогноз роста ВВП в несколько раз

Правительство России надеется избежать экономического спада. Но о быстром росте речь пока уже не идет. Власти страны ожидают, что в 2026 году удастся сохранить положительную динамику ВВП на уровне +0,4%

Что происходит с экономикой России и какой дальнейший прогноз?

Такой прогноз анонсировал вице-премьер Александр Новак, о чем пишет медиа "The Moscow Times".

Читайте также Блокируют логистику возле Мариуполя: россияне жалуются на эффективность украинских дронов, – ISW

Предыдущий прогноз предусматривал рост ВВП на 1,3%.

Экономист Андрей Гнидченко из аналитического центра ЦМАКП, который в начале мая изучил прогнозы ведущих российских и международных организаций, назвал новый прогноз сюрпризом. В первом квартале ВВП, по оценке Минэкономразвития России, сократился на 0,3%, а Владимир Путин требовал от правительства и Центробанка ускорить экономический рост.

В прогноз, как отмечают СМИ, заложены "консервативные" условия. В частности, средняя цена российской нефти – 59 долларов за баррель в этом году и только 50 долларов в последующие три года.

Это даже меньше, чем у традиционно осторожного Центробанка России, который в апреле повысил прогноз до 65 долларов за баррель в этом году и до 55 долларов в 2027 – 2028 годах,

– говорится в материале.

Такие ожидания относительно нефтяных цен помогут ограничить расходы бюджета: его приходится балансировать в условиях падения доходов – преимущественно из-за крепкого рубля и низких цен на нефть – и роста потребностей в расходах, в частности на войну против Украины.

Обратите внимание! Низкая цена в прогнозе означает меньшие базовые нефтегазовые доходы, а дополнительные поступления, если они появятся, пойдут в Фонд национального благосостояния.

Экономист Егор Сусин называет это "не совсем прогнозом, а скорее предпосылкой для бюджета". Дело в том, что нефтегазовая часть бюджета обещает существенное сокращение расходов, "хотя осенью, конечно, все снова будут пересматривать в зависимости от изменений".

Новый, "вероятно, более высокий объем расходов" бюджета, по мнению экономиста Дмитрия Полевого, остается основным фактором неопределенности и риска.

Прогноз, по описанию Новака, предусматривает очень сложный год для экономики. В этом году продолжится спад инвестиций, инфляция будет оставаться довольно высокой – 5,2%, а рост денежных доходов россиян замедлится до 1,6% в реальном выражении после 7,7% в прошлом году.

Обратите внимание! В то же время потребительская активность упадет до 1,2% после 4% в 2025 году.

Безработица вырастет, но незначительно – до 2,3–2,4% против 2,2% в прошлом году и в первом квартале этого года. В дальнейшем Центробанк снизит ключевую ставку, а также проявится эффект от уже осуществленного смягчения политики. Тогда рост ВВП составит 1,4% в следующем году с последующим увеличением до 2,4% в 2029 году.

А с 2027 года, согласно правительственному прогнозу, также начнут расти инвестиции, а темпы увеличения доходов и потребления населения ускорятся.

Как отмечает СВР Украины, вместо смягчения денежно-кредитной политики Центробанк России поднял прогнозную среднюю ставку на 2026 год на один процентный пункт – до 14,0–14,5%.

Логика проста и безжалостна: дополнительные нефтедоллары через бюджетные расходы разгоняют внутренний спрос, а тот – инфляцию,

– объяснили в разведке.

Больше нефти означает больше денег в экономике. То есть период дорогих кредитов становится длиннее.

То есть Кремль структурно зависит от сырьевой конъюнктуры и не может "вырваться из этого круга" даже при благоприятных условиях. На фоне замедления экономики и падения ВВП в первом квартале ЦМАКП выпустил записку с требованием пересмотреть мандат Центробанка: обязать регулятора ориентироваться не только на инфляцию, но и на состояние экономики в целом.

Предлагают даже частично ограничить независимость банка и заставить его координировать решения с правительством.

Общий сигнал прогноз:

Москва не рассчитывает на быструю нормализацию отношений с Западом; Кремль не планирует ослаблять монетарное давление.

Обратите внимание! Чем выше нефтяные доходы, тем больше риск инфляционного перегрева. Поэтому и меньше оснований снижать ставки.

Что еще стоит знать о ситуации в России?

Напомним, что Сбербанк также снизил свой экономический прогноз для России на 2026 год. В частности рост ВВП уменьшили с 1 – 1,5% до 0,5 – 1%. А уровень инфляции повысили с 5 – 6% до 6 – 6,5%.

В то же время эксперт Сергей Фурса отметил: Россия не имеет обвала ВВП. Однако снижение действительно есть.

В частности происходит стагнация российской экономики. Она происходит уже более года.

Такая стагнация является следствием всего, что произошло в стране. В том числе и высокой учетной ставки. Таким образом, власти страны боролись с инфляцией.