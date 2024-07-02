Когда закончит война в Украине по мнению МВФ

МВФ разработал несколько сценариев развития событий в Украине. Некоторые из этих планов демонстрируют продолжение войны после 2024 года.

Какой прогноз у МВФ

Согласно негативному сценарию МВФ, война в Украине может закончиться в 2025 году. Но экономический шок начнется значительно раньше.

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Вероятно, уже в третьем квартале 2024 года экономика Украины получит новый удар. Нужно понимать, что продолжение войны будет негативно влиять на:

возможность возвращения мигрантов;

развитие и стабилизацию украинского бизнеса;

стабилизацию энергосистемы и ее восстановление;

уровень ВВП (в 2025 году рост может не превысить 3%).

В негативном сценарии МВФ совокупный дефицит, который будет иметь Украина составляет 140,7 миллиарда долларов. Это на 19 миллиардов долларов больше, чем зафиксировано в базовом плане.

Согласно базовому сценарию МВФ, активные боевые действия в Украине должны завершиться в 2024 году. Однако это не означает полное прекращение войны.