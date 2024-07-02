Когда закончит война в Украине по мнению МВФ
2 июля 2024, 19:11Читати новину українською
Источник:МВФ
МВФ разработал несколько сценариев развития событий в Украине. Некоторые из этих планов демонстрируют продолжение войны после 2024 года.
Какой прогноз у МВФ
Согласно негативному сценарию МВФ, война в Украине может закончиться в 2025 году. Но экономический шок начнется значительно раньше.
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Вероятно, уже в третьем квартале 2024 года экономика Украины получит новый удар. Нужно понимать, что продолжение войны будет негативно влиять на:
- возможность возвращения мигрантов;
- развитие и стабилизацию украинского бизнеса;
- стабилизацию энергосистемы и ее восстановление;
- уровень ВВП (в 2025 году рост может не превысить 3%).
В негативном сценарии МВФ совокупный дефицит, который будет иметь Украина составляет 140,7 миллиарда долларов. Это на 19 миллиардов долларов больше, чем зафиксировано в базовом плане.Обратите внимание! Согласно базовому сценарию МВФ, активные боевые действия в Украине должны завершиться в 2024 году. Однако это не означает полное прекращение войны.