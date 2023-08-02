Прогнозы на последний месяц лета: что будет с ценами на горючее и ягоды и каким будет курс

Август будет богатым изменениями, ведь горючее будет дорожать, как и, возможно, недвижимость. А вот курс может войти в инертный период перед сентябрьскими переменами. В то же время цены на сезонные ягоды будут недешевыми.

Бензин и дизтопливо будут дорожать еще и в августе

Как рассказал 24 Каналу Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам, цена на горючее в Украине растет как от возвращения довоенного налогообложения с 1 июля, так и от того, что на европейском рынке нефтепродукты дорожают из-за роста нефтяных котировок.

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Впрочем, нужно понимать, что резкого роста цен на топливо не произойдет, ведь все будет постепенно.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам К сожалению, многие считают, что повышение цены на топливо в 3 – 4 гривны – это максимум, на который будут повышать стоимость по возвращении налогообложения. Напоминаю, что поднялась на довоенный уровень не только ставка НДС, но и ставка акцизного налога.

Учитывая это, 3 – 4 гривны – это только рост по ставкам НДС. А вот большинство сетей АЗС еще не отреагировали на возврат акциза.

Если говорить о том росте, который еще произойдет, то он будет составлять около 10 гривен для бензина, а может и немного больше в отдельных сетях, а для дизтоплива – где-то 8 гривен.

Соответственно, если средняя цена роста на горючее на отдельных заправках достигла 3 – 4 гривен, то цены еще будут расти на 5 – 6 гривен в целом.

Кроме того, следует добавить, что большинство поставщиков горючего работают "с колес". То есть у них нет больших запасов горючего, ведь их негде создавать. Все из-за возможности попадания по таким объектам.

Поэтому говорить о том, что в Украине еще много запасов горючего, которое было куплено до возврата налогов и его нужно продавать по меньшей цене – не корректно.

Для сравнения, у крупных трейдеров есть запасов максимум на неделю, а у всех остальных – работают "с колес",

– говорит Рябцев.

Ягоды дорожают, а овощи и яйца дешевеют

Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало в комментарии 24 Каналу рассказала, что стоимость импортированных плодовых будет оставаться достаточно высокой.

Следовательно, цена на апельсины ожидается до 60 гривен за килограмм, лимоны – до 65 гривен, а бананы – до 50 гривен.

По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, цена на арбузы составит в среднем около 30 гривен. А на остальные плодовые в пик массового урожая цена будет составлять в диапазоне:

на черную смородину 70 – 80 гривен за килограмм,

на малину – 80 – 90 гривен,

а к концу лета цены на яблоки ожидаются до 20 гривен.

Инна Сало Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Яблоки будут стоить ниже в конце лета в 2,4 раза. Ведь сегодняшняя цена составляет еще 47,4 гривны. Цены на овощи борщового набора тоже могут снизиться.

Прогнозируется, что цены будут составлять:

капуста белокочанная – до 13 гривен за килограмм,

свекла – до 15 гривен,

лук репчатый и морковь – до 30 гривен,

картофель – до 13 гривен.

Ученая Светлана Пашко объясняет 24 Каналу, что из-за прихода на рынок яичной продукции частных хозяйств в весенне-летний период наблюдается снижение цены.

Светлана Пашко Старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Впрочем, сегодня нельзя категорически утверждать, что цена на яйца продолжает

стабильно падать, ведь в июне темп падения гораздо меньше, чем в прошлые

месяцы. Вернее сказать, что цена понемногу замирает.

По данным Государственной службы статистики Украины, потребительская цена на яйца в июне превысила прошлогодние показатели за соответствующий период – 22,72 – 24,70 гривны за десяток – в 1,7 раза и составила в среднем по Украине 42,39 гривны за десяток. Это на 4,74% ниже, чем в мае этого года.

Инертный период для курса в последний месяц лета

Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в комментарии 24 Каналу рассказал, что в ситуации с курсом в августе можно ожидать довольно инертный период. То есть будет небольшое затишье перед ожидаемыми сентябрьскими переменами.

Во-первых, НБУ уже анонсировал снижение учетной ставки как минимум на 1–2 п.п., что повлияет на снижение ставок по депозитам и кредитам (ожидается соизмеримое снижение ставок).

Во-вторых, именно осенью НБУ может несколько ослабить регулирование валютного рынка (согласно анонсированной стратегии, основанной на 4-летней программе сотрудничества с МВФ) – сейчас речь идет об инфляционном таргетировании и возвращении плавающего курса валют.

Вполне возможно, что именно в сентябре нас ожидает "объединение" наличного и официального валютных курсов в один.

По словам эксперта, в первую неделю августа на наличном валютном рынке любые изменения будь малозаметны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Наличный курс будет максимально приближен к официальному курсу валют, а ежедневные колебания доллара будут ближе к нижней планке коридора. В то же время курс евро будет формировать соотношение пары евро/доллар на международном рынке.

Эксперт прогнозирует, что возможные колебания не выйдут за пределы 37 – 38 гривен за доллар и 41 – 42,5 гривны за евро. То есть после июньского укрепления гривни коридор колебаний почти не изменится.

Какие профессии будут популярны в будущем

Как рассказывает 24 Каналу эксперт по рынку труда Валентина Гаврюшенко, ожидается существенный рост количества вакансий, связанных с цифровыми технологиями и цифровой торговлей.

Валентина Гаврюшенко Эксперт по рынку труда Приблизительно на 10% вырастет количество рабочих мест в сфере образования и на 30% – в сфере сельского хозяйства и оборонной сфере.

Из-за автоматизации и цифровизации некоторых процессов сокращения могут почувствовать кассиры, бухгалтеры, администраторы, секретари и другие работники:

Юрист-консультант, нотариус – все потому, что работу, где люди работают по четко заданному алгоритму, легко может выполнять специально запрограммированный механизм.

Копирайтеры, корректоры, переводчики – разнообразные онлайн-приложения заменят работников.

Архивариус, библиотекарь – книжные фонды активно переводят в онлайн-каталоги.

Турагенты, риелторы – профессия начинает исчезать из-за того, что все больше людей начали самостоятельно организовывать поиск информации, разнообразные приложения на смартфонах уже дают возможность подыскать выгодные предложения.

Операторы call-центра – их заменят чат-боты.

Увеличится ли цена на недвижимость

Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины, в комментарии 24 Каналу рассказал, что цены на недвижимость в целом стабилизировались по всей Украине.

Юрий Пита Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Тенденции не изменились – регионы ближе к западным более популярны у покупателей, так что цены там стабильны на уровне начала весны. Несколько лучше стала ситуация в восточных регионах, в первую очередь в Харькове.

По информации от эксперта, активность спроса увеличилась, а цены выросли в среднем на 10%. К примеру, в Киеве цены с начала лета практически не изменились, сохраняется дефицит предложения, спрос достаточно активен.

Со второй половины августа ожидается еще большее оживление активности спроса, что может привести к увеличению цен на недвижимость

В первую очередь это касается центральных и восточных регионов. Как мы понимаем, все будет зависеть от ситуации и успехов на фронте.