Прогнозы на последний месяц лета: что будет с ценами на горючее и ягоды и каким будет курс
Август будет богатым изменениями, ведь горючее будет дорожать, как и, возможно, недвижимость. А вот курс может войти в инертный период перед сентябрьскими переменами. В то же время цены на сезонные ягоды будут недешевыми.
Бензин и дизтопливо будут дорожать еще и в августе
Как рассказал 24 Каналу Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам, цена на горючее в Украине растет как от возвращения довоенного налогообложения с 1 июля, так и от того, что на европейском рынке нефтепродукты дорожают из-за роста нефтяных котировок.
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Впрочем, нужно понимать, что резкого роста цен на топливо не произойдет, ведь все будет постепенно.
К сожалению, многие считают, что повышение цены на топливо в 3 – 4 гривны – это максимум, на который будут повышать стоимость по возвращении налогообложения. Напоминаю, что поднялась на довоенный уровень не только ставка НДС, но и ставка акцизного налога.
Учитывая это, 3 – 4 гривны – это только рост по ставкам НДС. А вот большинство сетей АЗС еще не отреагировали на возврат акциза.Обратите внимание! Если говорить о том росте, который еще произойдет, то он будет составлять около 10 гривен для бензина, а может и немного больше в отдельных сетях, а для дизтоплива – где-то 8 гривен.
Соответственно, если средняя цена роста на горючее на отдельных заправках достигла 3 – 4 гривен, то цены еще будут расти на 5 – 6 гривен в целом.
Кроме того, следует добавить, что большинство поставщиков горючего работают "с колес". То есть у них нет больших запасов горючего, ведь их негде создавать. Все из-за возможности попадания по таким объектам.
Поэтому говорить о том, что в Украине еще много запасов горючего, которое было куплено до возврата налогов и его нужно продавать по меньшей цене – не корректно.
Для сравнения, у крупных трейдеров есть запасов максимум на неделю, а у всех остальных – работают "с колес",
– говорит Рябцев.
Ягоды дорожают, а овощи и яйца дешевеют
Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало в комментарии 24 Каналу рассказала, что стоимость импортированных плодовых будет оставаться достаточно высокой.
- Следовательно, цена на апельсины ожидается до 60 гривен за килограмм, лимоны – до 65 гривен, а бананы – до 50 гривен.
По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, цена на арбузы составит в среднем около 30 гривен. А на остальные плодовые в пик массового урожая цена будет составлять в диапазоне:
- на черную смородину 70 – 80 гривен за килограмм,
- на малину – 80 – 90 гривен,
- а к концу лета цены на яблоки ожидаются до 20 гривен.
Яблоки будут стоить ниже в конце лета в 2,4 раза. Ведь сегодняшняя цена составляет еще 47,4 гривны. Цены на овощи борщового набора тоже могут снизиться.
Прогнозируется, что цены будут составлять:
- капуста белокочанная – до 13 гривен за килограмм,
- свекла – до 15 гривен,
- лук репчатый и морковь – до 30 гривен,
- картофель – до 13 гривен.
Ученая Светлана Пашко объясняет 24 Каналу, что из-за прихода на рынок яичной продукции частных хозяйств в весенне-летний период наблюдается снижение цены.
Впрочем, сегодня нельзя категорически утверждать, что цена на яйца продолжает
стабильно падать, ведь в июне темп падения гораздо меньше, чем в прошлые
месяцы. Вернее сказать, что цена понемногу замирает.
По данным Государственной службы статистики Украины, потребительская цена на яйца в июне превысила прошлогодние показатели за соответствующий период – 22,72 – 24,70 гривны за десяток – в 1,7 раза и составила в среднем по Украине 42,39 гривны за десяток. Это на 4,74% ниже, чем в мае этого года.
Инертный период для курса в последний месяц лета
Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в комментарии 24 Каналу рассказал, что в ситуации с курсом в августе можно ожидать довольно инертный период. То есть будет небольшое затишье перед ожидаемыми сентябрьскими переменами.
- Во-первых, НБУ уже анонсировал снижение учетной ставки как минимум на 1–2 п.п., что повлияет на снижение ставок по депозитам и кредитам (ожидается соизмеримое снижение ставок).
- Во-вторых, именно осенью НБУ может несколько ослабить регулирование валютного рынка (согласно анонсированной стратегии, основанной на 4-летней программе сотрудничества с МВФ) – сейчас речь идет об инфляционном таргетировании и возвращении плавающего курса валют.
По словам эксперта, в первую неделю августа на наличном валютном рынке любые изменения будь малозаметны.
Наличный курс будет максимально приближен к официальному курсу валют, а ежедневные колебания доллара будут ближе к нижней планке коридора. В то же время курс евро будет формировать соотношение пары евро/доллар на международном рынке.
Эксперт прогнозирует, что возможные колебания не выйдут за пределы 37 – 38 гривен за доллар и 41 – 42,5 гривны за евро. То есть после июньского укрепления гривни коридор колебаний почти не изменится.
Какие профессии будут популярны в будущем
Как рассказывает 24 Каналу эксперт по рынку труда Валентина Гаврюшенко, ожидается существенный рост количества вакансий, связанных с цифровыми технологиями и цифровой торговлей.
Приблизительно на 10% вырастет количество рабочих мест в сфере образования и на 30% – в сфере сельского хозяйства и оборонной сфере.
Из-за автоматизации и цифровизации некоторых процессов сокращения могут почувствовать кассиры, бухгалтеры, администраторы, секретари и другие работники:
- Юрист-консультант, нотариус – все потому, что работу, где люди работают по четко заданному алгоритму, легко может выполнять специально запрограммированный механизм.
- Копирайтеры, корректоры, переводчики – разнообразные онлайн-приложения заменят работников.
- Архивариус, библиотекарь – книжные фонды активно переводят в онлайн-каталоги.
- Турагенты, риелторы – профессия начинает исчезать из-за того, что все больше людей начали самостоятельно организовывать поиск информации, разнообразные приложения на смартфонах уже дают возможность подыскать выгодные предложения.
- Операторы call-центра – их заменят чат-боты.
Увеличится ли цена на недвижимость
Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины, в комментарии 24 Каналу рассказал, что цены на недвижимость в целом стабилизировались по всей Украине.
Тенденции не изменились – регионы ближе к западным более популярны у покупателей, так что цены там стабильны на уровне начала весны. Несколько лучше стала ситуация в восточных регионах, в первую очередь в Харькове.
По информации от эксперта, активность спроса увеличилась, а цены выросли в среднем на 10%. К примеру, в Киеве цены с начала лета практически не изменились, сохраняется дефицит предложения, спрос достаточно активен.Обратите внимание! Со второй половины августа ожидается еще большее оживление активности спроса, что может привести к увеличению цен на недвижимость в пределах 10 – 15%.
В первую очередь это касается центральных и восточных регионов. Как мы понимаем, все будет зависеть от ситуации и успехов на фронте.