Какой будет весна для украинцев: прогнозы по курсу доллара, ценам на недвижимость и горючее

Несмотря на сложную ситуацию, украинская экономика, включая курс гривны и рост цен, стабилизировалась. С начала года курс доллара на наличном рынке падает, а горючее всех марок дешевеет.

Продолжатся ли эти тенденции и к чему украинцам готовиться весной, читайте в материале 24 Канала.

Интересно Доллар обрушился ниже психологической отметки

Что будет с курсом гривны

С начала 2023 года средневзвешенный курс доллара снизился на 1,5 гривны. По мнению экспертов, опрошенных 24 Каналом, причин для такого укрепления может быть несколько:

Финансовая поддержка международных партнеров и новые обещания по выделению десятков миллиардов помощи в этом году.

Доверие украинцев к национальной валюте и психологическая устойчивость.

Уменьшение спроса на наличную валюту из-за введения депозитов по официальному курсу.

Другим фактором, который мог повлиять на укрепление национальной валюты, является начало посевной кампании. Это повлекло необходимость для аграриев иметь большую гривневую ликвидность, чтобы осуществить все приготовления.

Кроме того, свою эффективность доказали введенные Нацбанком депозиты по официальному курсу. Благодаря этому многие украинцы выбрали хранить свои сбережения в безналичной форме.

Что касается официального курса Нацбанка, на который ориентируются наличные расценки, его в ближайшее время, скорее всего, не будут пересматривать.

Олег Гетман Экономист Что касается прогнозов, то есть ожидание, что НБУ понравилась проводимая им политика. Он не хочет возвращаться к гибкому курсообразованию, хотя для этого уже есть все основания. Курс никуда не улетит, а наоборот может еще и укрепляться гривна

Если регулятор теоретически может отменить фиксированный курс, то оснований для его пересмотра в сторону увеличения точно нет.

У нас положительный платежный баланс, у нас сокращается дыра по торговому балансу, есть положительные ожидания, так что я не вижу никаких оснований пересматривать в сторону увеличения этот курс. Да, в бюджете он предусмотрен больше, но бюджет будет еще много раз в течение года корректироваться,

– отмечает эксперт.

По мнению банкира Юрия Крохмаля, доверие украинцев к гривне и уверенность в том, что Нацбанк в ближайшее время не будет пересматривать фиксированный курс, положительно повлияли на укрепление национальной валюты.

Укрепление гривны в начале года происходит благодаря положительным экономическим новостям. А именно о том, что Украина в этом году может рассчитывать на достаточную финансовую поддержку мирового сообщества. Также "уверенности" гривне добавили заверения НБУ, что в ближайшее время режим фиксированного курса останется без изменений.

Напомним, ранее заместитель главы НБУ Сергей Николайчук отмечал, что режим фиксированного обменного курса до сих пор актуален. Именно он играет немаловажную роль в обеспечении ценовой и финансовой стабильности страны. Так что в ближайшее время регулятор не отпустит курс.

Долго ли будет продолжаться укрепление гривны

По словам Юрия Крохмаля, укрепление гривны продолжится и дальше, пока продолжается посевная и происходит закупка всего для этого необходимого. Однако, по мнению инвестбанкира Сергея Фурсы, такое укрепление гривны вряд ли будет долгим.

Сергей Фурса Заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital У нас курс зафиксирован и разница официального и наличного курса будет сохраняться. Однако можно сказать, что в ближайшее время какого-нибудь давления на гривну в сторону ее ослабления нет.

Цены на недвижимость

По прогнозам экспертов, 2023 год для застройщиков и инвесторов будет самым плохим за последние 15 лет. Несмотря на слабый спрос стоимость жилья на рынке растет. Как рассказывает Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development, это, прежде всего, связано с девальвацией гривны и ростом цен на материалы строительства.

То есть компании вынуждены поднять цены. Однако, если посмотреть цену относительно доллара, то можно увидеть, что объекты остались на том же ценовом диапазоне, или даже прослеживается спад,

– объясняет эксперт.

Спрос уменьшается

В последнее полугодие на рынке наблюдается лишь минимальный спрос на новостройки. При этом более 90% имеющихся покупателей заинтересованы в приобретении жилья только в нескольких городах: Киеве, Ивано-Франковске, Львове, Черновцах и частично Одессе.

Возможные изменения на рынке начнутся в конце марта – начале апреля. В некоторых сегментах жилой недвижимости на вторичном рынке цены могут незначительно подняться. Первичный рынок будет восстанавливаться постепенно, учитывая, что рисков на этом рынке больше и покупатель должен потратить больше времени на ожидания.

Что будет со строительством новостроек

Много новых проектов строительства многоэтажек ожидать не стоит. Этот рынок более чувствителен к событиям на фронте, поэтому таких проектов будет немного.

Юрий Пита Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Тенденции сохранятся, проекты на финальных стадиях будут постепенно завершаться, а проекты на начальных стадиях будут ждать своих покупателей. И после этого начнется возобновление строительства,

Что касается вторичного жилья, то цена на него не будет увеличиваться, по крайней мере, существенно. Цена может подняться разве что на локальных проектах, где строительство находится на последних стадиях, или тех, которые пользуются большим спросом.

По аналитике dom.ria, украинцы продолжают интересоваться жильем именно на более низких этажах на вторичном рынке жилья. К примеру, в столице квартиры до 5 этажа рассматривали на 27% больше жилья выше 10 этажа.

Владимир Семенцов Управляющий партнер компании INSPI Development В общем, цены будут стабильными. То есть кардинальных каких-либо изменений не следует ожидать. Даже компании, которые для маркетинга поднимают цены, в реальных сделках добавляют скидки и в конце цена остается на таком же уровне, что и была до этого

Следовательно, на самом деле покупатель может рассчитывать на скидки в размере от 10% до 20%. С большой долей вероятности эта тенденция продлится следующие 3 месяца.

Первичный рынок в Украине сейчас будет напрямую зависеть от обстоятельств войны. Поэтому 2023 год является одним из самых рискованных для застройщиков и инвесторов за последние 15 лет. В настоящее время на грани банкротства (т.е. в условиях невозможности выполнить обязательства перед инвесторами и покупателями) находится до 2/3 девелоперских компаний.

Цены на горючее

Цены на горючее существенно уменьшаются второй месяц подряд. Этому способствует как достаточный запас продукта на украинском рынке, так и благоприятная цена на нефтепродукты в Европе. Следовательно, цены если не продолжат спадать в дальнейшем, то по крайней мере останутся на таком же уровне.

Геннадий Рябцев Член Экспертного совета Министерства энергетики Ресурса пока достаточно для удовлетворения всех потребностей потребителей. Поставки, которые прерывались в результате ракетных обстрелов и перерывов в энергоснабжении, которые приводили к очереди на пунктах пропуска, возобновились. Поэтому пока не будет фиксироваться резкий рост спроса, цены будут сохраняться.

Также эксперт отмечает, что хотя раньше начало посевной весной никак не влияло на стоимость нефтепродуктов, в условиях войны ситуация несколько изменилась.

Сейчас ситуация осложнена тем, что большинство аграриев не смогли создать запасы и не имеют достаточного ресурса для осуществления крупных закупок. При этом поставки возможны только через западные границы и закупки осуществляются только в Восточной Европе. Если на спотовом рынке Европы возникнет нехватка нефтепродуктов, то аграриям будет сложно удовлетворить свои потребности.

– объясняет эксперт.

Рябцев добавляет, что нужно учесть, что в этом году потребности аграриев будут значительно меньше, чем два года назад. "Поэтому можно предположить, что сокращение спроса компенсирует нехватку ресурса на свободном рынке", – рассказывает он.

Повышение пенсий

Индексация пенсий в марте пройдет для всех категорий пенсионеров. В среднем пенсионные выплаты повысятся на 400 – 700 гривен. По словам министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович, индексация коснется абсолютно всех категорий пенсионеров, в том числе военных.

Что касается пенсий ученых и госслужащих, то их пересчитают в июле, а не после окончания военного положения, как предусматривает закон. Все выплаты повысятся на 20%. Но здесь следует помнить, что будет индексироваться только базовая сумма пенсии без каких-либо дополнительных доплат.