Полмиллиона участников за месяц: сколько билетов украинцы получили с "3000 км по Украине"
6 января, 11:05
Полмиллиона участников за месяц: сколько билетов украинцы получили с "3000 км по Украине"

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Программа "3000 километров по Украине" обеспечила 80 тысяч бесплатных железнодорожных билетов за первый месяц, с 500 тысячами зарегистрированных участников.
  • Программа эффективно снизила нагрузку на железную дорогу и поддержала жителей прифронтовых регионов.

Программа бесплатных поездок по железной дороге "3000 километров по Украине" имеет большую популярность. Только за первый месяц с момента ее старта украинцы уже получили 80 тысяч железнодорожных билетов.

Насколько популярна программа УЗ?

В то же время зарегистрировались на программу в приложении Укрзализныци 500 тысяч жителей, передает 24 Канал со ссылкой на министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.

Смотрите также Программа "УЗ – 3 000": кто из украинцев вскоре уже сможет воспользоваться "километрами"

В целом все эти поездки вместе составили 38 миллионов километров, которые украинцы проехали в рамках программы "3000 километров по Украине", 
– рассказал министр.

Глава Минразвития напомнил, что сейчас действует первый этап программы "3000 километров по Украине", который распространяется на поезда из и в прифронтовые регионы. В настоящее время участие в ней могут принять:

  • люди старшего возраста;
  • семьи с детьми;
  • семьи военных;
  • волонтеры и тому подобное.

Самыми популярными за первый месяц действия программы были несколько направлений:

  • Одесса – Запорожье №52/51;
  • Херсон – Барвенково ️№101/102;
  • Сумы – Рахов №143/144;
  • Запорожье – Ковель №88.

Для детей из Балаклеи и Чугуева, Приморска и Кирилловки, Новобогдановки и Запорожья это были путешествия в Киев и Львов. Дети увидели настоящие паровозы, покатались Волшебным экспрессом в компании сказочных персонажей и посетили местные экскурсии, 
– добавили в Укрзализныце.

Обратите внимание! Государственная программа "3 000 километров по Украине", которая сначала называлась "УЗ-3000", стартовала 3 декабря. Сразу она стала изрядно популярной среди украинцев. Только первый час более 30 тысяч человек активировали ее в приложении, сообщили в УЗ.

Как работает программа бесплатных поездок?

Кулеба объяснил, что программа бесплатных поездок по железной дороге работает без привлечения дополнительных средств из бюджета.

"3000 км по Украине" сочетает социальную составляющую с эффективным управлением пассажиропотоками: стимулирует поездки в менее загруженные дни и часы, снижает пиковую нагрузку, 
– подчеркнул министр.

В дальнейшем, по его словам, программу планируют масштабировать, заявки почему во внепиковые периоды Укрзализныця сможет предложить уже до 250 тысяч мест в месяц. По мнению Кулебы, это сделает путешествия более доступными для украинцев.

Стоит знать! В Минразвития подчеркнули, что результаты первого месяца работы программы продемонстрировали ее эффективность, поскольку она поддержала жителей прифронтовых регионов, уменьшила нагрузку на УЗ и стабилизировала ее работу.

Что известно о программе?

  • 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск новой программы, которая позволяет украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге на 3 тысячи километров внутри страны. Инициатива получила название "3 000 километров по Украине", ведь именно такое расстояние преодолевает поезд от Запорожья до Ужгорода и обратно – это пока самый длинный пассажирский маршрут в Украине.

  • Бонусные километры, которые начисляются участникам программы, не обязательно тратить за одну поездку. Они будут оставаться активными до конца 2026 года, что дает возможность планировать путешествия по своему усмотрению.

  • Для оформления бесплатной поездки пассажиры могут выбирать места в плацкартных и купейных вагонах, а также во втором классе поездов "Интерсити". Однако доступность мест зависит от наличия свободных билетов на конкретный рейс.